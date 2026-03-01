Payer gewinnt Parallel-Riesentorlauf in Polen

Payer eliminierte im Viertelfinale die Schweizerin Julie Zogg, im Halbfinale folgte die Deutsche Ramona Hofmeister. Im Endlauf hatte die Kärntnerin gegen die Olympia-Dritte Dalmasso knapp die Nase vorne. „Es war ein großer Kampf. Ich hatte kleine Fehler, sie auch“, erklärte Payer. Der blaue Kurs, den sie als Zweite und damit besser Klassierte der Qualifikation gewählt habe, sei unten etwas einfacher gewesen. „Ich bin sehr glücklich, dass ich das genützt habe.“