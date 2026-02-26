Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Erfolg überschattet“

Olympiasiegerin pestet gegen Trump: „Geschmacklos“

Olympia
26.02.2026 10:34
„Ich fand das einen geschmacklosen Witz“, zeigt sich Hilary Knight empört.
„Ich fand das einen geschmacklosen Witz“, zeigt sich Hilary Knight empört.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ärger bei den US-Eishockey-Heldinnen über abfällige Kommentare von US-Präsident Donald Trump! Die Erfolge bei Olympia seien davon auch großteils überschattet worden, kritisiert jetzt Kapitänin Hilary Knight.

0 Kommentare

„Ich fand das einen geschmacklosen Witz, der leider einen Großteil des Erfolgs überschattet. Den Erfolg der Frauen bei den Olympischen Spielen, die für das Team USA antreten und erstaunliche Goldmedaillenleistungen vollbringen“, teilt Knight bei „ESPN“ gegen Trump aus. 

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Zuletzt kursierte in sozialen Netzwerken ein Video aus der Kabine der US-Männer nach ihrem Olympia-Triumph gegen Kanada, das für ordentlich Wirbel sorgte.

Ärger nach Trump-Sager
Der per Handy zugeschaltete Trump gratulierte dem Team und lud es zur jährlichen Grundsatzrede im Kongress ein. Dann ergänzte Trump: „Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.“ Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.

„Frauen sind nicht weniger wert, und ihre Leistungen sollten nicht von irgendetwas anderem überschattet werden als davon, wie großartig sie sind“, entgegnet nun Knight. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen hatte sie ebenfalls die olympische Goldmedaille erobert. 

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump erhält von den US-Eishockey-Frauen eine Absage. 
Video als Auslöser?
US-Olympia-Heldinnen schlagen Trump-Einladung aus
24.02.2026

Die Kapitänin hofft nun, dass die Kontroverse als „guter Lernpunkt“ dient, „um sich wirklich darauf zu konzentrieren, wie wir über Frauen sprechen, nicht nur im Sport, sondern auch in der gesamten Wirtschaft.“ Der Einladung von Trump war das Team übrigens nicht gefolgt – offiziell aus Termingründen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
26.02.2026 10:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.282 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
143.644 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.293 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2572 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
835 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Olympia
„Erfolg überschattet“
Olympiasiegerin pestet gegen Trump: „Geschmacklos“
Probleme bei Olympia
ÖSV-Athlet legt nach: „Hat mich maßlos geärgert!“
Krone Plus Logo
Athletinnen im Fokus
Die sexistischen Sprüche der Olympia-Kommentatoren
Speed-Ass verärgert
Schweizer schäumt: „Kann einfach nicht sein, …“
Ex-Trainer gesichtet
Was hat Jürgen Klopp in Klagenfurt gemacht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf