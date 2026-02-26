Olympiasiegerin pestet gegen Trump: „Geschmacklos“

Ärger bei den US-Eishockey-Heldinnen über abfällige Kommentare von US-Präsident Donald Trump! Die Erfolge bei Olympia seien davon auch großteils überschattet worden, kritisiert jetzt Kapitänin Hilary Knight.
„Ich fand das einen geschmacklosen Witz, der leider einen Großteil des Erfolgs überschattet. Den Erfolg der Frauen bei den Olympischen Spielen, die für das Team USA antreten und erstaunliche Goldmedaillenleistungen vollbringen“, teilt Knight bei „ESPN“ gegen Trump aus.
Zuletzt kursierte in sozialen Netzwerken ein Video aus der Kabine der US-Männer nach ihrem Olympia-Triumph gegen Kanada, das für ordentlich Wirbel sorgte.
Ärger nach Trump-Sager
Der per Handy zugeschaltete Trump gratulierte dem Team und lud es zur jährlichen Grundsatzrede im Kongress ein. Dann ergänzte Trump: „Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.“ Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.
„Frauen sind nicht weniger wert, und ihre Leistungen sollten nicht von irgendetwas anderem überschattet werden als davon, wie großartig sie sind“, entgegnet nun Knight. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen hatte sie ebenfalls die olympische Goldmedaille erobert.
Die Kapitänin hofft nun, dass die Kontroverse als „guter Lernpunkt“ dient, „um sich wirklich darauf zu konzentrieren, wie wir über Frauen sprechen, nicht nur im Sport, sondern auch in der gesamten Wirtschaft.“ Der Einladung von Trump war das Team übrigens nicht gefolgt – offiziell aus Termingründen.
