Showdown im Salzburger Festspielkrimi

Zu Unrecht, sagen die anderen: Habe der Intendant doch uneingeschränkt freie Hand in künstlerischen Belangen – ganz im Sinne des langjährigen Festspiel-Zampanos Herbert von Karajan: „Entweder so, wie ich es sage, oder ich gehe“. Ein Memorandum 60 österreichischer Künstler, die das Kuratorium aufforderten, „von jeder Einmischung in künstlerische Fragen Abstand zu nehmen“, gießt vor der heutigen Sitzung des siebenköpfigen Kuratoriums zusätzlich Öl ins Feuer.