Rückschlag! Zverev scheidet gegen Underdog aus

Bittere Niederlage für Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Acapulco. In Mexiko musste sich der Deutsche dem Serben Miomir Kecmanovic in drei Sätzen (3:6, 7:6, 6:7) geschlagen geben. Für die Nummer eins des Turniers ist demnach schon im Achtelfinale Endstation.
„Es fühlt sich fantastisch an, vor allem nach den schwierigen letzten Jahren“, jubelte Kecmanovic nach der Partie. Die Nummer 84 der Tennis-Weltrangliste durfte sich über seinen ersten Sieg gegen einen Top-Fünf-Spieler freuen.
Rückkehr ging in die Hose
Für Zverev hingegen war es ein bitterer Rückschlag und der nächste Nackenschlag nach dem dramatischen Ausscheiden im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz.
Nach dem Grand-Slam-Turnier im Jänner nahm sich Zverev eine Auszeit und trat erstmals in Acapulco wieder an. Die frühe Pleite gegen den Außenseiter aus Serbien ist dabei sicher nicht das Resultat, welches er sich für seine Rückkehr erhofft hatte.
