Unruhen im Land: Mexiko schlägt Island mit 4:0

74 Menschen wurden beim Einsatz zur Festnahme des Drogenbosses und während der folgenden Unruhen getötet, darunter 25 Nationalgardisten. Zwei Kinder überreichten Soldatinnen Blumensträuße. Vor dem Anpfiff in Querétaro stellten sich Soldaten und Soldatinnen auf dem Fußballplatz des voll besetzten Stadions mit einer großen mexikanischen Flagge auf. Militärfanfaren ertönten und eine Schweigeminute wurde abgehalten. Die Angelegenheit am Platz war eine klare Sache für das Heimteam. Richard Ledezma (22.), Armando Gonzalez (24.), Jesus Gallardo (59.) und Brian Gutierrez (92.) erzielten die Tore.