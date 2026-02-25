Den Fischen wird es in heimischen Flüssen zu warm

Krems und Feldaist am stärksten erwärmt

Die Ergebnisse lassen bei Ökologen die Alarmglocken schrillen: Im Durchschnitt ist die Wassertemperatur in diesem Zeitraum um etwa 1,9 Grad gestiegen. Besonders betroffen sind laut Studie das Alpenvorland sowie das Mühlviertel. Traurige Spitzenreiter in diesem Zusammenhang sind die Krems bei Kremsmünster (+3,86 Grad) und die Feldaist in Kefermarkt (+3,26 Grad). Innerhalb von nur 29 Jahren wurde die Enknach um ganze 3,19 Grad wärmer.