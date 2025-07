Zigtausende Fische in trockenem Fluss verendet

„Zigtausende, geschätzt wohl zwischen 10.000 und 30.000 Fische sind in der Krems verendet“, berichtet Klaus Berg, Obmann des oberösterreichischen Landesfischereiverbands. Schon seit Mittwoch ist das Problem bekannt. Feuerwehren hatten am Nachmittag versucht, mit Pumpen Wasser in den Unterlauf des Kleinflusses zu bringen, doch es war nur ein Tropfen auf den heißen Stein.