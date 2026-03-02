Das Meister – wo Radfahren nach Urlaub schmeckt

Wer gerne in die Pedale tritt und dabei die reizvolle Landschaft der Steiermark genießen möchte, ist im Hotel das Meister in Riegersburg genau richtig. Das familiengeführte Haus ist der ideale Ausgangspunkt, um die sanften Hügel und weitläufigen Radwege zu erkunden.
Das Thermen- und Vulkanland ist bekannt für sein gut ausgebautes Radnetz, sein mildes Klima, das malerisch-schöne Hügelland, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen – das sind wahrlich gute Gründe für einen Urlaub im Hotel das Meister in Riegersburg.
Gut gestärkt in den Tag
Im Hotel das Meister beginnt der perfekte Radtag bereits am Morgen mit einem besonderen, regionalen Frühstück, das die Kraft für die bevorstehende Tour liefert. Frisch gebackenes Brot, herzhafter Käse, hausgemachte Aufstriche und viele weitere Produkte aus der Region sorgen für einen genussvollen Start in den Tag.
Highlights für alle Radliebhaber
Radfahrer finden im Hotel Meister Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt noch genussvoller machen: ein versperrbarer Fahrradraum mit E-Ladestation, detailliertes Kartenmaterial mit Tourenvorschlägen für die Region sowie individuelle Tipps für besondere Strecken und Einkehrmöglichkeiten. Ob gemütlicher Genussradler oder sportlicher Biker – hier ist für jeden etwas dabei.
Entspannen & wohlfühlen nach dem Radtag
Nach der Radtour heißt es dann, die Muskeln wieder zu lockern. Entspannen in der hauseigenen Panorama-Sauna oder im Ruheraum mit atemberaubendem Panoramablick über die Obst- und Weingärten, dazu ganz viel Ruhe – die perfekte Mischung, um den Tag ausklingen zu lassen.
Genussradeln im Thermen- und Vulkanland mit der GenussCard
Entlang der kilometerlangen Radwege befinden sich zahlreiche Einkehrmöglichkeiten wie auch Ausflugsziele, darunter Manufakturen, Museen, Weingüter und Thermen. Als Gast im Hotel Meister profitieren Sie von der inkludierten GenussCard ab der ersten Nacht. Sie ist Ihre Eintrittskarte zu über 280 Ausflugszielen. Perfekt, um die Region nicht nur vom Fahrrad aus, sondern auch kulinarisch und kulturell zu entdecken. Wer die Steiermark besonders genussvoll erleben möchte, hat mit dem Hotel das Meister in Riegersburg genau das richtige Zuhause auf Zeit gefunden.
Für alle Radliebhaber gibt es nun ein spezielles Angebot im Hotel:
2 Nächte pro Person ab € 169,--
Wo Radfahren nach Urlaub schmeckt
Wer das Thermen- und Vulkanland von seiner genussvollen Seite erleben und sich dabei gerne sportlich betätigen möchte, ist im Hotel das Meister genau richtig. Buchen Sie gleich HIER Ihre entspannte Genussauszeit.