Lavanttaler Maurer ist Kärntens bester Lehrling

„Ich möchte zeigen, was mit einer Lehre alles möglich ist. Man kann Großes erreichen, wenn man anpackt“, freut sich Noah-Samuel Trettenbrein über seinen Sieg. Der 19-Jährige darf sich ab sofort „Lehrling des Jahres 2025“ nennen. Seine Lehre als Maurer hat er bei der Firma BM-Haus GmbH in St. Paul im Lavanttal absolviert und zu dieser Zeit bereits bei mehreren Landeswettbewerben einen Stockerlplatz geholt. 2025 wurde der Lavanttaler Landessieger in Kärnten und später sogar Staatsmeister bei den AustrianSkills.