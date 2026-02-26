Ablöse im Salzburger Wirtschaftsbund erwartet

Jetzt der nächste Coup: Tanja Graf soll ins Präsidium der Landespartei kooptiert werden, wie man aus ÖVP-Kreisen hört. Die Nationalrätin und Wirtschaftskammer-Funktionärin soll aber auch Peter Buchmüller als Chef des Wirtschaftsbundes ablösen – der 71-Jährige kritisierte Edtstadler jüngst, dass der Wirtschaftsbund zu schwach im Landtag vertreten sei.