Muss Buchmüller gehen?

Ablöse im Salzburger Wirtschaftsbund erwartet

Salzburg
26.02.2026 08:00
Dicke Luft zwischen Wirtschaftsbund-Chef Peter Buchmüller und Landeshauptfrau Karoline ...
Dicke Luft zwischen Wirtschaftsbund-Chef Peter Buchmüller und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Der ÖVP-Wirtschaftsbund in Salzburg dürfte mit Tanja Graf bald eine neue Chefin kriegen. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler rührt bekanntlich in der Partei gehörig um. Als Nächstes dürfte Peter Buchmüller als Chef des starken Wirtschaftsbundes an der Reihe sein...

0 Kommentare

Seit Karoline Edtstadler Salzburgs ÖVP-Chefin ist, rührt die seit Juli 2025 herrschende Landeschefin gehörig um. Das Ende von Daniela Gutschi als Landesrätin hat Edtstadler selbst vorweggenommen. ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer will nach dieser Periode in die Privatwirtschaft wechseln – er war rechte Hand von Haslauer.

Der Chef des Propaganda-Dienstes, Franz Wieser, wurde in die Bauernkammer weggelobt – es folgte eine Lokalreporterin in Edtstadlers Gunst.

Jetzt der nächste Coup: Tanja Graf soll ins Präsidium der Landespartei kooptiert werden, wie man aus ÖVP-Kreisen hört. Die Nationalrätin und Wirtschaftskammer-Funktionärin soll aber auch Peter Buchmüller als Chef des Wirtschaftsbundes ablösen – der 71-Jährige kritisierte Edtstadler jüngst, dass der Wirtschaftsbund zu schwach im Landtag vertreten sei.

Lesen Sie auch:
Laut WKS-Direktor Manfred Pammer wird sich einiges ändern
Opposition kritisiert:
Wut über Reformstau in Wirtschaftskammer Salzburg
23.02.2026
Krone Plus Logo
Unternehmer sind sauer
Kammer-Krach! „Buchmüller kann zurücktreten“
14.11.2025
Krone Plus Logo
Kein fettes Lohnplus
Druck wurde zu groß: Buchmüller rudert zurück
18.11.2025

Als Präsident der Wirtschaftskammer wird Buchmüller somit wohl spätestens nach dieser Periode ausscheiden. Edtstadler baut also die veraltete und männerdominierte ÖVP in Salzburg weiter um.

Salzburg
26.02.2026 08:00
Salzburg

