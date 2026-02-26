Ablöse im Salzburger Wirtschaftsbund erwartet

Der ÖVP-Wirtschaftsbund in Salzburg dürfte mit Tanja Graf bald eine neue Chefin kriegen. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler rührt bekanntlich in der Partei gehörig um. Als Nächstes dürfte Peter Buchmüller als Chef des starken Wirtschaftsbundes an der Reihe sein...
Seit Karoline Edtstadler Salzburgs ÖVP-Chefin ist, rührt die seit Juli 2025 herrschende Landeschefin gehörig um. Das Ende von Daniela Gutschi als Landesrätin hat Edtstadler selbst vorweggenommen. ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer will nach dieser Periode in die Privatwirtschaft wechseln – er war rechte Hand von Haslauer.
Der Chef des Propaganda-Dienstes, Franz Wieser, wurde in die Bauernkammer weggelobt – es folgte eine Lokalreporterin in Edtstadlers Gunst.
Jetzt der nächste Coup: Tanja Graf soll ins Präsidium der Landespartei kooptiert werden, wie man aus ÖVP-Kreisen hört. Die Nationalrätin und Wirtschaftskammer-Funktionärin soll aber auch Peter Buchmüller als Chef des Wirtschaftsbundes ablösen – der 71-Jährige kritisierte Edtstadler jüngst, dass der Wirtschaftsbund zu schwach im Landtag vertreten sei.
Als Präsident der Wirtschaftskammer wird Buchmüller somit wohl spätestens nach dieser Periode ausscheiden. Edtstadler baut also die veraltete und männerdominierte ÖVP in Salzburg weiter um.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.