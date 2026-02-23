Die eine Ära endet, die andere soll beginnen! Unter diesem Motto zelebrierte Salzburgligist Anif am Wochenende die Übergabe des Obmann-Postens. Der neue starke Mann an der Spitze? Martin Hettegger! Der 51-jährige Physiotherapeut hat mit den Flachgauern einiges vor und sprach mit der „Krone“ über seine Agenda, die es nun abzuarbeiten gilt.
„Eine neue Ära bricht in Anif an!“, titelten die Anifer am Wochenende auf ihren Sozialen Netzwerken. Gemeint war damit die Amtsübergabe der Obmannstelle. Nach jahrelanger Führung von Norbert Schnöll schwingt künftig Martin Hettegger das Zepter beim Salzburgligisten.
Wir wollen, dass der Klub in Anif ein Treffpunkt wird und wieder mehr Menschen aus dem Ort anzieht.
Martin HETTEGGER, Neo-Obmann USK Anif
Der ehemalige Rehatrainer der Bullen und Ex-Coach des SAK tritt dabei in große Fußstapfen. Und hat dennoch einiges vor. „Wir wollen, dass der Klub in Anif ein Treffpunkt wird und wieder mehr Menschen aus dem Ort anzieht“, sagte der 51-Jährige kurz nach seinem Amtsantritt.
In Anif steht der Nachwuchs im Fokus
Dies sei in den letzten Jahren nicht immer so gewesen. „Speziell in den Regionalliga-Jahren war der sportliche Erfolg zwar da, aber das Interesse wurde weniger“, meinte Hettegger. Dafür möchte er jetzt vermehrt auf die eigene Jugend setzen. „Ziel ist, dass wir mehr eigene Spieler entwickeln und weniger Nicht-Anifer in der Kampfmannschaft auflaufen. Nur eine sportliche Ausrichtung allein ist zu wenig!“, machte er deutlich.
Auch wenn die Mannschaft aus dem südlichen Flachgau derzeit im hinteren Teil der Salzburgerliga-Tabelle zu finden ist, ist er positiv gestimmt.
Letzten Jahre in Anif finanziell angespannt
“Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir da hinten rauskommen werden“, so Hettegger, der den Klub nach schwierigen Jahren auch finanziell auf einem guten Weg sieht. „Es war in den letzten Jahren angespannt. Aber wir konnten das ausgleichen und sind durch neue Sponsoren eigentlich schon auf null. Das wollen wir halten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.