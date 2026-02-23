In Anif steht der Nachwuchs im Fokus

Dies sei in den letzten Jahren nicht immer so gewesen. „Speziell in den Regionalliga-Jahren war der sportliche Erfolg zwar da, aber das Interesse wurde weniger“, meinte Hettegger. Dafür möchte er jetzt vermehrt auf die eigene Jugend setzen. „Ziel ist, dass wir mehr eigene Spieler entwickeln und weniger Nicht-Anifer in der Kampfmannschaft auflaufen. Nur eine sportliche Ausrichtung allein ist zu wenig!“, machte er deutlich.