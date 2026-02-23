Vorteilswelt
Anifs Neo-Obmann

„Sportliche Ausrichtung allein ist zu wenig!“

Salzburg
23.02.2026 22:00
Norbert Schnöll (links) übergab den USK Anif in die Hände von Martin Hettegger.
Norbert Schnöll (links) übergab den USK Anif in die Hände von Martin Hettegger.(Bild: USK Anif)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die eine Ära endet, die andere soll beginnen! Unter diesem Motto zelebrierte Salzburgligist Anif am Wochenende die Übergabe des Obmann-Postens. Der neue starke Mann an der Spitze? Martin Hettegger! Der 51-jährige Physiotherapeut hat mit den Flachgauern einiges vor und sprach mit der „Krone“ über seine Agenda, die es nun abzuarbeiten gilt. 

„Eine neue Ära bricht in Anif an!“, titelten die Anifer am Wochenende auf ihren Sozialen Netzwerken. Gemeint war damit die Amtsübergabe der Obmannstelle. Nach jahrelanger Führung von Norbert Schnöll schwingt künftig Martin Hettegger das Zepter beim Salzburgligisten.

Wir wollen, dass der Klub in Anif ein Treffpunkt wird und wieder mehr Menschen aus dem Ort anzieht.

Martin HETTEGGER, Neo-Obmann USK Anif

Der ehemalige Rehatrainer der Bullen und Ex-Coach des SAK tritt dabei in große Fußstapfen. Und hat dennoch einiges vor. „Wir wollen, dass der Klub in Anif ein Treffpunkt wird und wieder mehr Menschen aus dem Ort anzieht“, sagte der 51-Jährige kurz nach seinem Amtsantritt.

In Anif steht der Nachwuchs im Fokus
Dies sei in den letzten Jahren nicht immer so gewesen. „Speziell in den Regionalliga-Jahren war der sportliche Erfolg zwar da, aber das Interesse wurde weniger“, meinte Hettegger. Dafür möchte er jetzt vermehrt auf die eigene Jugend setzen. „Ziel ist, dass wir mehr eigene Spieler entwickeln und weniger Nicht-Anifer in der Kampfmannschaft auflaufen. Nur eine sportliche Ausrichtung allein ist zu wenig!“, machte er deutlich.

Auch wenn die Mannschaft aus dem südlichen Flachgau derzeit im hinteren Teil der Salzburgerliga-Tabelle zu finden ist, ist er positiv gestimmt.

Letzten Jahre in Anif finanziell angespannt
“Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir da hinten rauskommen werden“, so Hettegger, der den Klub nach schwierigen Jahren auch finanziell auf einem guten Weg sieht. „Es war in den letzten Jahren angespannt. Aber wir konnten das ausgleichen und sind durch neue Sponsoren eigentlich schon auf null. Das wollen wir halten.“ 

Salzburg
23.02.2026 22:00
