Roboter für Rezeption: „Sie hat immer guten Rat!“

„Hallo Yuna, wie geht es dir?“, fragt Ulrich Hutter, Gründer der Salzburger Firma „GMS Software Manufaktur“. Die Roboterdame ist gut gelaunt: „Mir geht es super!“, antwortet sie und möchte gleich weiterhelfen. „Sie hat immer Antworten parat“, so Hutter. In der Praxis könnte Yuna beim Empfang Gäste begrüßen, mit Informationen wie Frühstücks-Zeiten oder Infos über Bergbahnen weiterhelfen bzw. auf Wunsch einen digitalen Stadtplan mailen. Der Gesprächspartner funktioniert bei kontaktlosem Check-in und natürlich auch dann, wenn Gäste nicht länger warten wollen.