„durstIG“ – ein Krimi für den St. Andräer Zicksee

Fünf Pranger, fünf Puppen und fünf Entführungen

In der fiktiven Handlung des Krimis geht es darum, dass in den späten 2030ern eine Abstimmung für Maßnahmen zur Rettung des Zicksees negativ ausgegangen ist. Dann beginnen die Entführungen. Besser gesagt findet man in fünf Gemeinden mit Pranger – darunter auch Potzneusiedl und Breitenbrunn – jeweils eine Puppe an das mittelalterliche Strafinstrument gefesselt. Erst danach bemerkt man, dass jemand entführt wurde. Die Personen haben auch alle etwas mit der Entscheidung gegen die Rettung des Zicksees zu tun. Aber kann der Täter eine neue Abstimmung erzwingen? Oder wird er vorher gefasst? Und was hat das jetzt mit dem Zicksee eigentlich wirklich auf sich? Wer neugierig geworden ist: „durstIG“ – der Krimi für den Zicksee ist in der Edition Egermann erschienen, kostet 19,80 Euro und ist im Lesekistl in Gols, bei Knotzer, über den Verlag und den Autor selbst unter mfneu.com erhältlich.