Anschlag bei Bahnhof in Moskau: Polizist tot

Die russische Hauptstadt steht unter Schock. Gegen Mitternacht soll sich nämlich mitten in der Metropole ein Unbekannter einem Polizeiwagen angenähert haben, Beamte hätten sich im Inneren des Pkw befunden. Danach sei eine unbekannte Vorrichtung in die Luft geflogen, verlautet es aus dem russischen Innenministerium.