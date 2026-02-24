Selbstmordattentäter?
Anschlag bei Bahnhof in Moskau: Polizist tot
In Moskau hat sich in der Nähe des Sawjolowoer Bahnhofs ein Anschlag auf ein Polizeifahrzeug ereignet. Ein Beamter starb, zwei weitere erlitten Verletzungen.
Die russische Hauptstadt steht unter Schock. Gegen Mitternacht soll sich nämlich mitten in der Metropole ein Unbekannter einem Polizeiwagen angenähert haben, Beamte hätten sich im Inneren des Pkw befunden. Danach sei eine unbekannte Vorrichtung in die Luft geflogen, verlautet es aus dem russischen Innenministerium.
Der Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation berichtete, dass „infolge der Handlungen des Täters“ ein Mitarbeiter der Staatlichen Verkehrspolizei getötet worden sei. Darüber hinaus sind demnach zwei weitere Polizisten verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.
Spekulationen über Terrorismus
Welche Handlungen der Täter genau gesetzt hat, wird derzeit noch geklärt. Der Verdächtige sei noch an Ort und Stelle gestorben. Der Telegram-Kanal „Mash“ schreibt von einem Selbstmordattentäter.
Bei dem getöteten Beamten handelt es sich laut der offiziellen Vertreterin des Innenministeriums, Irina Wolk, um den 34-jährigen Polizeihauptleutnant Denis Bratuschtschenko. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei kleine Kinder.
Bombe bei Verhaftung gezündet
In Moskau war es erst am 24. Dezember zu einer ähnlichen Explosion gekommen. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, darunter zwei Polizisten. Den Ermittlungsergebnissen zufolge hatte ein Mann bei seiner Verhaftung eine Bombe gezündet.
