„Frollywood“ – Viele Stars zieht es nach Paris

Jolie fühlt sich in Frankreich als Künstlerin wohler

In einem Interview mit der Zeitung „Le Journal du Dimanche“ sagte die Schauspielerin, sie wolle bald nach Paris zurückkehren. „Ich habe nur einen Wunsch: bald für einen neuen Film zurückzukommen.“ Sie befinde sich an einem Punkt ihrer Karriere, an dem sie sich in Europa, und besonders in Frankreich, als Frau und Künstlerin besser verstanden fühle. In „Coutures“ spielt Jolie eine amerikanische Regisseurin, die für einen Auftrag rund um die Pariser Modeschauen in die Stadt kommt.