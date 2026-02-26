Knallharte Abrechnung: „Göttliche Gerechtigkeit!“

Zoff um Teenie-Transfer

Hintergrund ist der Wechsel des 17-jährigen Talents Samuele Inacio im Jahr 2024 von Atalanta Bergamo zu Borussia Dortmund. In Bergamo fühlt man sich bis heute unfair behandelt. Nach dem Rückspiel ließ Percassi eine Spitze folgen: „Im Fall Inacio war das heute eine Art göttliche Gerechtigkeit. Wer von Atalanta abgehauen ist, wird es bereuen, das getan zu haben, denn dieser Klub ist zu außergewöhnlichen Dingen imstande.“