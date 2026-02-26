Overtime-Niederlage beim Comeback von Marco Rossi

„Es nervt, wenn man nicht spielen kann“, sagte Rossi unmittelbar vor seinem Comeback. „Ich bin wirklich glücklich, wieder dabei zu sein.“ 18 Spiele des Ligaschlusslichts hatte der Center verpasst, nachdem sich nach einem Treffer am Bein eine alte Blessur verschlimmert hatte. 24 Partien sind in dieser Saison noch ausständig, in denen sich Rossi bei seinem neuen Team beweisen will. „Wir wissen, wo wir in der Tabelle liegen, aber es verändert sich nichts“, betonte der Angreifer. „Wir wollen gut spielen und so viel wie möglich lernen.“