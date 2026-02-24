Hallenzauber ohne Bande: Futsal begeistert Fans

„Die Spiele sind extrem dynamisch, es geht Hin und Her, dadurch bleibt es immer spannend“, erklärt ein Fan der Stella Rossa die Faszination. Vor allem die technische Qualität der Spieler beeindruckt viele Zuschauer: „Man sieht viele coole Tricks, die im klassischen Fussball einfach sehr selten sind. Das ständige Eins gegen Eins bringt viele unterhaltsame Aktionen“, fasst es ein anderer Fan zusammen. Auch die junge Generation zeigt sich begeistert vom Hallenkick. So schauten neben der U16 von Cro Vienna, der U13 des Wiener Sportclubs oder auch der U9-Mannschaft von Schönbrunn, viele andere Jugendliche in der Halle vorbei. „Mein Sohn spielt im Winter selbst viele Turniere in der Halle. Er liebt es, hier bei der Stella Rossa zuzuschauen. Für mich ist es auch angenehmer zu dieser Jahreszeit“, lacht ein Elternteil. Auch die neue Sport Arena beeindruckt die Zuschauer. „Die Anlage hier ist top“, hört man immer wieder.