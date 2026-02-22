Süße „Auferstehung“
Geklonte Eiszeit-Wölfe jagen jetzt im Rudel
Vor 10.000 Jahren ausgestorben, wurden die sogenannten Schattenwölfe jüngst von US-Forschern zu neuem Leben erweckt. Die etwa aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannten Tiere wachsen und gedeihen. Die „Krone“ hat aktuelle Fotos vom Rudel.
Im April des Vorjahres titelten wir mit „Forscher klonen Eiszeit-Wölfe“ und berichteten in dem Artikel über die als ausgestorben gegoltenen Schattenwölfe, die durch die Kultserie „Game of Thrones“ neue Berühmtheit erlangten.
Eine US-Biotechnologie Firma erweckte die Rasse im Reagenzglas wieder – so kamen drei schneeweiße Schattenwolf-Welpen zur Welt. Jetzt vermeldete die Firma Colossal Bioscensis: Die Tiere sind nun vollkommen erwachsen und jagen offiziell als Rudel! Bilder zeigen, wie die drei Schattenwölfe „Romulus“, „Remus“ und „Khaleesi“ gemeinsam unterwegs sind und ihre Beute teilen. „Beim Jagen sind sie gut, beim Töten eher nicht, also haben sie uns ein lebendiges Häschen zurückgebracht“, erzählte Firmensprecher Matt James.
Das tierische Trio kann sich in einem 800-Hektar-Wildgehege an einem geheimen Ort in den USA frei bewegen, wird dabei aber rund um die Uhr von einem zehnköpfigen Veterinärteam beobachtet. Drohnen und Kameras begleiten die Wölfe auf Schritt und Tritt. Ihre Namen haben sie übrigens von der Gründungssage Roms (Remus und Romulus) sowie von der Serie „Game of Thrones“ (Khaleesi).
So entstanden die Tiere
Die Wissenschaftler hatten DNA aus Fossilien des sogenannten „Aenocyn dirus“ gewonnen, wodurch sie die speziellen Genom-Schlüsselmerkmale rekonstruierten. Anhand dieser Daten modifizierten die Forscher die Gene von Grauwölfen, aus denen dann Schattenwolf-Embryonen geklont wurden. Laut dem Unternehmen wurden diese durch eine Wolf-Leihmutter ausgetragen. „Unser Team hat aus einem 13.000 Jahre alten Zahn und einem 72.000 Jahre alten Schädel drei gesunde Schattenwolf-Welpen erzeugt“, sagte Colossal-Chef Ben Lamm im April.
