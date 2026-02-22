Geklonte Eiszeit-Wölfe jagen jetzt im Rudel

Eine US-Biotechnologie Firma erweckte die Rasse im Reagenzglas wieder – so kamen drei schneeweiße Schattenwolf-Welpen zur Welt. Jetzt vermeldete die Firma Colossal Bioscensis: Die Tiere sind nun vollkommen erwachsen und jagen offiziell als Rudel! Bilder zeigen, wie die drei Schattenwölfe „Romulus“, „Remus“ und „Khaleesi“ gemeinsam unterwegs sind und ihre Beute teilen. „Beim Jagen sind sie gut, beim Töten eher nicht, also haben sie uns ein lebendiges Häschen zurückgebracht“, erzählte Firmensprecher Matt James.