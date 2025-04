13.000 Jahre tot: Forscher klonen Eiszeit-Wölfe

Remus, Romulus und Khaleesi

Im Herbst vergangenen Jahres war es dann so weit: Im Oktober 2024 kamen drei gesunde Schattenwolf-Welpen zur Welt. Die beiden männlichen Exemplare wurden nach der Gründungssage Roms „Remus“ und „Romulus“ genannt. Das weibliche Exemplar bekam den Namen „Khaleesi“ verpasst – in Anspielung auf die Mutter der Drachen in „Game of Thrones“.