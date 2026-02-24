Vorteilswelt
Nach BH-Eklat

Leerdam-Outfit soll weiter Kohle in Kassen spielen

Olympia
24.02.2026 06:11
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam(Bild: AP/Luca Bruno)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach ihrem Reißverschluss-Eklat und der damit erzielten Nike-Werbung steht Olympiasiegerin Jutta Leerdam erneut wegen ihres Rennanzugs in den Schlagzeilen. Dieser wird nämlich versteigert ...

Auf der Plattform „MatchWornShirt“ wird das Outfit neben sämtlichen Anzügen des niederländischen Eisschnelllauf-Teams versteigert. Bereits am Montag lag das Höchstgebot für Juttas Anzug bei über 7000 Euro, bis Samstag haben die Fans der 27-Jährigen Zeit, mitzubieten.

Lesen Sie auch:
Jutta Leerdam begleitete ihren Verlobten ins Spital.
Foto aus Klinik
Jutta Leerdam: Von Olympia direkt ins Krankenhaus
21.02.2026
Video für Kinder
Schwanger? Jutta Leerdam heizt Gerüchte weiter an
20.02.2026

Leerdam und ihr Rennanzug – da war doch was. Nach ihrem Gold-Lauf in Mailand hatte die Niederländerin den Reißverschluss ihres Outfits geöffnet und ihren Sport-BH zu Erscheinung gebracht. Die unerlaubte Marketing-Aktion für den Sportartikelhersteller Nike soll der siebenfachen Weltmeisterin rund 850.000 Euro eingebracht haben. Und scheinbar werden noch weitere Tausender aufgrund von Leerdams Outfit den Besitzer wechseln ....

