Leerdam-Outfit soll weiter Kohle in Kassen spielen

Nach ihrem Reißverschluss-Eklat und der damit erzielten Nike-Werbung steht Olympiasiegerin Jutta Leerdam erneut wegen ihres Rennanzugs in den Schlagzeilen. Dieser wird nämlich versteigert ...
Auf der Plattform „MatchWornShirt“ wird das Outfit neben sämtlichen Anzügen des niederländischen Eisschnelllauf-Teams versteigert. Bereits am Montag lag das Höchstgebot für Juttas Anzug bei über 7000 Euro, bis Samstag haben die Fans der 27-Jährigen Zeit, mitzubieten.
Leerdam und ihr Rennanzug – da war doch was. Nach ihrem Gold-Lauf in Mailand hatte die Niederländerin den Reißverschluss ihres Outfits geöffnet und ihren Sport-BH zu Erscheinung gebracht. Die unerlaubte Marketing-Aktion für den Sportartikelhersteller Nike soll der siebenfachen Weltmeisterin rund 850.000 Euro eingebracht haben. Und scheinbar werden noch weitere Tausender aufgrund von Leerdams Outfit den Besitzer wechseln ....
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.