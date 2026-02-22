Kirche als neues Zentrum in Bruckneudorf

Ein besonderes spirituelles Zeichen wird künftig ebenfalls hier beheimatet sein: das „Mattersburger Kreuz“. Dieses Kreuz aus der ehemaligen Kapelle des Knabenseminars in Mattersburg, gestaltet von Otto Beckmann, war während des Heiligen Jahres im Martinsdom aufgestellt und ist für viele Gläubige eng mit ihrer Berufungsgeschichte verbunden. Künftig wird es dauerhaft in der neuen Kirche von Bruckneudorf seinen Platz haben.