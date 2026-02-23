Vorteilswelt
Playoffs adé?

Für Falken im Sturzflug braucht’s jetzt ein Wunder

Salzburg
23.02.2026 09:00
Macht schwere Zeiten durch: BBU-Headcoach Christian Ponz
Macht schwere Zeiten durch: BBU-Headcoach Christian Ponz(Bild: Filippovits)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Pleiten, Pech und Pannen hieß es zuletzt bei Basketball-Zweitligist BBU Salzburg. Und das mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Beim 80:98 (31:49) beim steirischen Future Team ging’s schon bei der Anreise los.

Seit der Verletzung von Topscorer Mirceta lief es bei den Falken nicht mehr. Von sieben Spielen 2026 hatte man sechs verloren, zuletzt fünf Mal am Stück. „Besonders weh haben jetzt eben die direkten Duelle gegen KOS Celovec und Dornbirn getan“, wusste Vorstandsmitglied Lorenz Ruppert. Daher war beim Future Team Steiermark ein Sieg eingeplant, um die Resthoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme am Leben zu halten.

Zwei Stunden im Stau gestanden
Die Probleme begannen aber schon vor dem Spiel.„Wir waren fünf Stunden im Bus, weil es einen schweren Unfall in Laakirchen gab, hatten dann nur 20 Minuten zum Aufwärmen“, erklärte Trainer Christian Ponz. Da sich Bah beim Aufwärmen verriss, spielten die Falken dann eigentlich nur zu acht. „Wir waren leider anfangs nicht bereit, mit dem Tempo der Gegner mitzuhalten“, meinte der junge Topscorer Marvin Hylton danach.

Also herrschte nach dem 80:98 just in der Saison des 20. Klubjubiläums Katerstimmung. „Die Play-offs sind unrealistisch. Jetzt braucht‘s ein Wunder“, befand Ruppert. Coach Ponz wusste: „Es läuft leider viel zusammen. Wir finden nicht so in den Rhythmus, sind inkonstant. Dazu kommen die Ausfälle. Am Ende geht uns dann an so einem Tag auch etwas die Luft aus, obwohl wir zwischendurch 17 Punkte am Stück erspielen.“ Auch passend: Die von Graz und Kapfenberg gefütterten Steirer liefen daheim natürlich in Bestbesetzung auf. „Da war alles dabei, was auch in der ersten Liga schon zum Einsatz kommt.“

Viel Praxis für die Jugend
Weiteres Ungemach droht den im sportlichen Sturzflug befindlichen Falken zudem im Sommer. Denn da braucht man wohl einen neuen Obmann, hatte doch Wolfgang Stöglehner vorab angekündigt, nur mehr bis dahin weiterzumachen. Immerhin: „Es kommen jetzt viele Junge zum Einsatz“, betont Ruppert. „Da tut es gut, wenn dann Hylton als Topscorer aufzeigt.“ „Und das ist ja auch das Ziel des Vereins. Jetzt geht es aber darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen“, richtete der Coach den Blick schon wieder nach vorne.

Salzburg
23.02.2026 09:00
Salzburg

