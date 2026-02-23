Für Falken im Sturzflug braucht’s jetzt ein Wunder

Also herrschte nach dem 80:98 just in der Saison des 20. Klubjubiläums Katerstimmung. „Die Play-offs sind unrealistisch. Jetzt braucht‘s ein Wunder“, befand Ruppert. Coach Ponz wusste: „Es läuft leider viel zusammen. Wir finden nicht so in den Rhythmus, sind inkonstant. Dazu kommen die Ausfälle. Am Ende geht uns dann an so einem Tag auch etwas die Luft aus, obwohl wir zwischendurch 17 Punkte am Stück erspielen.“ Auch passend: Die von Graz und Kapfenberg gefütterten Steirer liefen daheim natürlich in Bestbesetzung auf. „Da war alles dabei, was auch in der ersten Liga schon zum Einsatz kommt.“