Bullen-Noten im Detail

Zweimal Höchstnote beim Kantersieg

Salzburg
22.02.2026 23:00
Alles richtig gemacht: Coach Beichler (li.), Alajbegovic
Alles richtig gemacht: Coach Beichler (li.), Alajbegovic(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Beim 5:1 im Hit gegen den LASK zum Debüt von Trainer Daniel Beichler gelang den Bullen ein echter Befreiungsschlag. Vier Mann stachen dabei besonders heraus.

0 Kommentare

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Alexander Schlager 3
Der Ex-Linzer hatte bei seinem 100. Spiel für die Bullen nicht allzu viel zu tun. Solide Leistung, beim Gegentor war er machtlos.

Stefan Lainer 4
Eroberte vor dem 1:0 den Ball, sah dann Alajbegovic. Kämpferisch stark.

Joane Gadou 3
Licht und Schatten wechselten sich beim Innenverteidiger ab.

Tim Drexler 3
Rutschte wegen des kurzfristigen Ausfalls von Schuster in die Startelf. Passable Leistung.

Die Defensive rund um Stefan Lainer (re.) ließ kaum etwas anbrennen.
Die Defensive rund um Stefan Lainer (re.) ließ kaum etwas anbrennen.(Bild: GEPA)

Frans Krätzig 5
Zwei Vorlagen sprechen für die starke offensive Leistung des Außenverteidigers.

Mads Bidstrup 4
Der Kapitän rackerte und ackerte, eroberte sehr früh viele Bälle.

Soumaila Diabate 4
Mit einer konzentrierten Leistung untermauerte er seinen Stammplatz.

Sota Kitano 4
Sein Ballverlust führte fast zum Ausgleich, sonst sprühte er vor Spielfreude und traf zum 3:1.

Edmund Baidoo 4
Er kann am Flügel seine Stärken einfach deutlich besser ausspielen als in der Spitze. Das stellte er gegen den LASK unter Beweis.

Karim Konate 5
Toller Auftritt des Stürmers. Hätte aber auch noch zwei weitere Treffer erzielen können.

Kerim Alajbegovic 6
Stach in der starken Offensive noch einmal heraus. Tor, Assist, umtriebig und immer gefährlich.

Auf bestem Weg zurück zu alter Form: Karim Konaté
Auf bestem Weg zurück zu alter Form: Karim Konaté(Bild: APA/EXPA)

Moussa Yeo 3
Fügte sich gut ein.

Damir Redzic 0
Erstes Tor im Bullen-Trikot.

Karim Onisiwo, Aleksa Terzic, Clement Bischoff 0
Zu kurz eingesetzt.

Trainer Daniel Beichler 6
Neues System, Startaufstellung, Einstellung der Spieler & Co. – beim Debüt ging ihm alles auf.

Salzburg

