Zweimal Höchstnote beim Kantersieg

Beim 5:1 im Hit gegen den LASK zum Debüt von Trainer Daniel Beichler gelang den Bullen ein echter Befreiungsschlag. Vier Mann stachen dabei besonders heraus.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager 3
Der Ex-Linzer hatte bei seinem 100. Spiel für die Bullen nicht allzu viel zu tun. Solide Leistung, beim Gegentor war er machtlos.
Stefan Lainer 4
Eroberte vor dem 1:0 den Ball, sah dann Alajbegovic. Kämpferisch stark.
Joane Gadou 3
Licht und Schatten wechselten sich beim Innenverteidiger ab.
Tim Drexler 3
Rutschte wegen des kurzfristigen Ausfalls von Schuster in die Startelf. Passable Leistung.
Frans Krätzig 5
Zwei Vorlagen sprechen für die starke offensive Leistung des Außenverteidigers.
Mads Bidstrup 4
Der Kapitän rackerte und ackerte, eroberte sehr früh viele Bälle.
Soumaila Diabate 4
Mit einer konzentrierten Leistung untermauerte er seinen Stammplatz.
Sota Kitano 4
Sein Ballverlust führte fast zum Ausgleich, sonst sprühte er vor Spielfreude und traf zum 3:1.
Edmund Baidoo 4
Er kann am Flügel seine Stärken einfach deutlich besser ausspielen als in der Spitze. Das stellte er gegen den LASK unter Beweis.
Karim Konate 5
Toller Auftritt des Stürmers. Hätte aber auch noch zwei weitere Treffer erzielen können.
Kerim Alajbegovic 6
Stach in der starken Offensive noch einmal heraus. Tor, Assist, umtriebig und immer gefährlich.
Moussa Yeo 3
Fügte sich gut ein.
Damir Redzic 0
Erstes Tor im Bullen-Trikot.
Karim Onisiwo, Aleksa Terzic, Clement Bischoff 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Daniel Beichler 6
Neues System, Startaufstellung, Einstellung der Spieler & Co. – beim Debüt ging ihm alles auf.
