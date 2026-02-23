Wut über Reformstau in Wirtschaftskammer Salzburg

Dem entgegnet Wirtschaftskammer-Direktor Manfred Pammer im „Krone“-Gespräch: „All das, was versprochen wurde, wird umgesetzt. Es gibt dafür aber Zuständigkeiten – so wie beim Verkauf der Bezirksstelle Hallein, das wurde im Präsidium besprochen und alle anderen werden dann informiert.“ Zudem werde man die Funktionärsebenen kritisch durchleuchten. Die Kritik ist, dass es zu viele Sparten, Gremien und Funktionäre gibt. Pammer: „Wir schauen uns das genau an.“