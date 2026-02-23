Wut über Reformstau in Wirtschaftskammer Salzburg

Nach dem internen Desaster um zu hohe Funktionärsentschädigungen in der Wirtschaftskammer versprach Kammer-Präsident Peter Buchmüller Reformen. Die Opposition kritisiert nun, dass zu wenig passiere. Zudem fehlt ihr Transparenz. Kammerdirektor Manfred Pammer reagiert darauf gelassen...
„Keinen Stein auf dem anderen lassen, sich alles anschauen und sparen, wo es nur geht!“ Mit diesen Worten versprach Salzburgs Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller im vergangenen Jahr, dass sich in der WKS so einiges ändern werde.
Ein Vierteljahr später bemängeln rote, grüne und pinke Unternehmervertreter, dass bislang von den Reformen nichts zu sehen sei. Vielmehr kritisiert die Opposition, dass wichtige Entscheidungen – wie das Schließen und der Verkauf der Bezirksstelle Hallein – im kleinsten Kreise getroffen werden. „Das hat mit Demokratie nichts zu tun!“, schimpfen die Kritiker. Man fordert sofortige Transparenz und Einbindung in die Prozesse.
Dem entgegnet Wirtschaftskammer-Direktor Manfred Pammer im „Krone“-Gespräch: „All das, was versprochen wurde, wird umgesetzt. Es gibt dafür aber Zuständigkeiten – so wie beim Verkauf der Bezirksstelle Hallein, das wurde im Präsidium besprochen und alle anderen werden dann informiert.“ Zudem werde man die Funktionärsebenen kritisch durchleuchten. Die Kritik ist, dass es zu viele Sparten, Gremien und Funktionäre gibt. Pammer: „Wir schauen uns das genau an.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.