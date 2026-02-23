Mehr als drei Kilo Suchtgift im Flachgau verkauft

Mit der Verhaftung des mutmaßlichen Drogenhändlers gelang der Polizei der nächste Schlag gegen die Suchtgiftszene: Zwischen 15 und 20 Abnehmer der Amphetamine konnten die Ermittler im Flachgau ausforschen. Der im Herbst verhaftete Iraner soll mehr als drei Kilogramm Amphetamine – in der Suchtgiftszene auch als „Speed“ bekannt – über zwei Lieferanten aus Deutschland bezogen haben, er holte sie auch selbst aus dem Nachbarland. Daher wird ihm neben dem Handel auch der Schmuggel des Rauschgiftes vorgeworfen, konnte die Polizei der „Krone“ bestätigen.