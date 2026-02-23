Mehr als drei Kilo Suchtgift im Flachgau verkauft

Elf Monate lang, bis zum Februar 2026, observierte die Salzburger Polizei mutmaßliche Drogendeals im Flachgau. Bereits im September 2025 sei es zur Festnahme des Dealers gekommen: einem Iraner (45). Er soll laut der Polizei mit mehr als 3 Kilo Amphetamine gehandelt haben. Bis zu 20 Abnehmer wurden ausgeforscht.
Mit der Verhaftung des mutmaßlichen Drogenhändlers gelang der Polizei der nächste Schlag gegen die Suchtgiftszene: Zwischen 15 und 20 Abnehmer der Amphetamine konnten die Ermittler im Flachgau ausforschen. Der im Herbst verhaftete Iraner soll mehr als drei Kilogramm Amphetamine – in der Suchtgiftszene auch als „Speed“ bekannt – über zwei Lieferanten aus Deutschland bezogen haben, er holte sie auch selbst aus dem Nachbarland. Daher wird ihm neben dem Handel auch der Schmuggel des Rauschgiftes vorgeworfen, konnte die Polizei der „Krone“ bestätigen.
Auch Freundin im Ermittler-Visier
Der selbst im Flachgau lebende 45-Jährige zeigte sich in den ersten Einvernahmen bereits teilweise geständig. Er befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Gegen seine Lebensgefährtin, eine Deutsche (38), wird ebenfalls ermittelt: Sie soll an den Drogendeals beteiligt gewesen sein und wurde angezeigt.
Auch einen der beiden Lieferanten konnten die deutschen Ermittler-Kollegen dingfest machen. In dem Suchtgiftfall laufen nach wie vor noch die Ermittlungen.
