48.000 im Messerevier

Hohe Jagd knackte Rekord und füllte Messe-Hallen

Salzburg
22.02.2026 22:00
Der Andrang bei der Messe war größer als je zuvor...
Der Andrang bei der Messe war größer als je zuvor...(Bild: Christopher Blank)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vom röhrenden Hirschrufer bis zum voll ausgelasteten 4×4-Parcours: Die Hohe Jagd & Fischerei hat Salzburg vier Tage lang in ein riesiges Jagd- und Outdoorrevier verwandelt. 48.000 Besucher strömten ins Messezentrum, die Branche spricht von Top-Geschäften und einem starken Signal aus Salzburg...

0 Kommentare

Salzburg im Jagdfieber: Mit 48.000 Gästen hat die 36. Hohe Jagd & Fischerei im Messezentrum einen neuen Besucherrekord hingelegt. Die Hallen waren dicht gefüllt, laut Messechef Alexander Kribus bestätigten die Zahlen die starke Rolle Salzburgs als Drehscheibe für Jagd, Fischerei und Outdoor. Aussteller lobten die Kauflaune des Publikums und den direkten Kontakt zu Jägern, Fischern und Händlern.

4×4-Action, Wildküche und Hirschrufe
Der 4×4-Parcours vor der Halle war durchgehend ausgebucht, die Schauküche im genuss.revier entwickelte sich zum kulinarischen Hotspot – vom klassischen Hirschgericht bis zu Stör und Schnepfe. Auf der Bühne im impuls.revier lieferten Fachvorträge und die Hirschrufmeisterschaft Gänsehaut-Momente.

Salzburgs Jagd als Visitenkarte
Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof sieht in der Messe ein Schaufenster für Salzburgs Jagdkultur. Landesrat Maximilian Aigner verwies auf den hohen Waldanteil und tausende aktive Jäger im Bundesland – die Hohe Jagd & Fischerei zeigt, wie stark Salzburg mit Wald, Wild und Wirtschaft verbunden ist.

Salzburg
22.02.2026 22:00
Salzburg

