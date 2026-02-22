Hohe Jagd knackte Rekord und füllte Messe-Hallen

Vom röhrenden Hirschrufer bis zum voll ausgelasteten 4×4-Parcours: Die Hohe Jagd & Fischerei hat Salzburg vier Tage lang in ein riesiges Jagd- und Outdoorrevier verwandelt. 48.000 Besucher strömten ins Messezentrum, die Branche spricht von Top-Geschäften und einem starken Signal aus Salzburg...
Salzburg im Jagdfieber: Mit 48.000 Gästen hat die 36. Hohe Jagd & Fischerei im Messezentrum einen neuen Besucherrekord hingelegt. Die Hallen waren dicht gefüllt, laut Messechef Alexander Kribus bestätigten die Zahlen die starke Rolle Salzburgs als Drehscheibe für Jagd, Fischerei und Outdoor. Aussteller lobten die Kauflaune des Publikums und den direkten Kontakt zu Jägern, Fischern und Händlern.
4×4-Action, Wildküche und Hirschrufe
Der 4×4-Parcours vor der Halle war durchgehend ausgebucht, die Schauküche im genuss.revier entwickelte sich zum kulinarischen Hotspot – vom klassischen Hirschgericht bis zu Stör und Schnepfe. Auf der Bühne im impuls.revier lieferten Fachvorträge und die Hirschrufmeisterschaft Gänsehaut-Momente.
Salzburgs Jagd als Visitenkarte
Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof sieht in der Messe ein Schaufenster für Salzburgs Jagdkultur. Landesrat Maximilian Aigner verwies auf den hohen Waldanteil und tausende aktive Jäger im Bundesland – die Hohe Jagd & Fischerei zeigt, wie stark Salzburg mit Wald, Wild und Wirtschaft verbunden ist.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.