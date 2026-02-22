Hohe Jagd knackte Rekord und füllte Messe-Hallen

Salzburg im Jagdfieber: Mit 48.000 Gästen hat die 36. Hohe Jagd & Fischerei im Messezentrum einen neuen Besucherrekord hingelegt. Die Hallen waren dicht gefüllt, laut Messechef Alexander Kribus bestätigten die Zahlen die starke Rolle Salzburgs als Drehscheibe für Jagd, Fischerei und Outdoor. Aussteller lobten die Kauflaune des Publikums und den direkten Kontakt zu Jägern, Fischern und Händlern.