Kletterlehrerin lebt ihren Traum als Hüttenwirtin

Sie weiß allerdings ganz genau, worauf sie sich einlässt. Ihre Tante hatte die Idee, die Hütte an die Nichte zu übergeben. „Ich war die letzten beiden Sommer oben, um das mal auszuprobieren“, sagt Kirchmaier. Die Tirolerin aus Erpfendorf hat die Tourismusschule besucht und die vergangenen Jahre in der Branche gearbeitet. Davon profitiert sie auch als Hüttenwirtin: „Man muss Menschen mögen!“ Während viele Pächter auch mal granteln, muss Kirchmaier lange nachdenken, als die „Krone“ sie nach negativen Ereignissen fragt. „Die meisten sind sehr dankbar, wenn sie bei uns ankommen“, sagt die Tirolerin, die im Winter als Kletterlehrerin arbeitet.