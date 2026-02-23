Blitzer für Handynutzung am Steuer soll kommen

Das will Schnöll auch für Österreich: „Wir prüfen gerade, welche rechtlichen Maßnahmen für einen Einsatz der Handyblitzer auch in Österreich notwendig sind und werden mit konkreten Schritten an den Bund herantreten.“ Zu Demonstrationszwecken soll der Blitzer aus Westdeutschland nun auch bald nach Salzburg kommen, um den Bundesverkehrsminister zu überzeugen.