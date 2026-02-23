Blitzer für Handynutzung am Steuer soll kommen

Ein kurzer Blick auf Google Maps oder WhatsApp kann sich im Straßenverkehr fatal auswirken. Doch eine deutsche Innovation macht vielleicht bald auch in Salzburg Handynutzern am Steuer das Leben schwer.
Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hat wenig Verständnis für den kurzen Blick aufs Handy beim Autofahren. Aus gutem Grund: „Da Ablenkung inzwischen Unfallursache Nummer eins ist, ist es umso wichtiger, Maßnahmen gegen Ablenkung am Steuer zu ergreifen. Wer bei 50 Stundenkilometern nur drei Sekunden aufs Handy schaut, ist über 40 Meter im Blindflug unterwegs.“
Doch Schnöll hat sich im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz kundig gemacht. Ein neuartiger Handyblitzer erkennt dort nämlich, ob ein Fahrer mit einem Smartphone hantiert. Wenn der Verdacht besteht, überprüft ein Beamter das noch mal genau per Foto.
Mit Erfolg: Binnen der ersten beiden Monate wurden in Rheinland-Pfalz bereits 437 Lenker gestraft. Inzwischen werden monatlich rund 200 Verstöße festgestellt.
Das will Schnöll auch für Österreich: „Wir prüfen gerade, welche rechtlichen Maßnahmen für einen Einsatz der Handyblitzer auch in Österreich notwendig sind und werden mit konkreten Schritten an den Bund herantreten.“ Zu Demonstrationszwecken soll der Blitzer aus Westdeutschland nun auch bald nach Salzburg kommen, um den Bundesverkehrsminister zu überzeugen.
