Eric Dane konnte vor Tod „kaum noch sprechen“

Der Tod von Eric Dane hat am Freitag nicht nur seine Fans, sondern auch seine Freunde und Kollegen geschockt. Allen voran Patrick Dempsey, der in einem Radiointerview nun enthüllte, wie schlecht es dem Schauspieler vor seinem Tod tatsächlich ging. Gleichzeitig zollte Dempsey seinem Freund mit liebevollen Worten Tribut.
Am Freitag war Dempsey in der „Chris Evans Breakfast Show“ zu Gast und sprach darin natürlich auch über den Tod von Eric Dane. Der Schauspieler starb im Alter von 53 Jahren, nachdem bei ihm vor knapp einem Jahr die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert worden war.
„Ist schwer, es in Worte zu fassen“
„Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war sehr traurig, die Nachricht zu lesen“, erklärte Dempsey nun. „Es ist schwer, es in Worte zu fassen. Ich bin unendlich traurig für seine Kinder.“
Das bewegende Radio-Interview gibt es in diesem Instagram-Posting auch zum Nachhören:
Dempsey und Dane standen einst gemeinsam für die Kultserie „Grey‘s Anatomy“ vor der Kamera. Bis zuletzt verband die Schauspieler eine gute Freundschaft, wie Dempsey weiter verriet. „Ich stand mit ihm in Kontakt, wir schrieben uns SMS, also habe ich vor etwa einer Woche mit ihm telefoniert.“
So schlecht ging es Dane zuletzt
Gleichzeitig enthüllte der Hollywoodstar, wie schlecht es seinem Freund kurz vor seinem Tod tatsächlich gegangen war. „Ein paar Freunde von uns besuchten ihn, und es stellte sich heraus, dass er immer weniger sprechen konnte. Er war bettlägerig und hatte große Schwierigkeiten beim Schlucken, sodass sich seine Lebensqualität rapide verschlechterte.“
Gleichzeitig unterstrich Dempsey, dass er sich nach dem Tod vor allem an die vielen schönen Momente mit Dane erinnern möchte. „Er war ein unglaublich lustiger Mensch – die Zusammenarbeit mit ihm war eine wahre Freude, und ich möchte ihn genau so in Erinnerung behalten, denn jedes Mal, wenn er am Set war, brachte er so viel Spaß mit.“ Dane hätte „einen großartigen Sinn für Humor“ gehabt, weshalb er sich mit ihm auch „auf Anhieb gut verstanden“, habe.
„Gegenseitiger Respekt“
„In der ersten Szene kam er, in seiner ganzen Pracht, mit dem Handtuch um den Hals aus dem Badezimmer und sah fantastisch aus, sodass man sich völlig unbedeutend und außer Form fühlte“, erinnerte sich Dempsey an den ersten gemeinsamen Drehtag bei „Grey‘s Anatomy“ zurück. „Wir haben uns auf Anhieb verstanden, weil es nie Konkurrenzkampf gab. Es herrschte einfach ein wunderbarer gegenseitiger Respekt.“
Doch Dane habe nicht nur gut ausgeschaut, er sei auch „ungemein intelligent“ gewesen. „Ich werde die schönen Momente, die wir zusammen verbracht haben, immer in Erinnerung behalten und die Freude feiern, die er in das Leben anderer Menschen gebracht hat.“ Dass seine Familie und Freunde dies nun nicht mehr erleben dürfe, sei der größte Verlust für alle.
„Für jeden Augenblick dankbar sein“
Außerdem habe Dane im letzten Jahr auch „Unglaubliches geleistet, um auf diese schreckliche Krankheit“ aufmerksam zu machen, fuhr Dempsey fort. Das sei die Erinnerung daran, „dass wir jeden Tag so wertschätzen sollten, als wäre es unser letzter. Das dürfen wir nicht vergessen, gerade in einer Welt voller Krisen und Tragödien, in der wir für jeden Augenblick dankbar sein müssen.“
Auch andere Freunde und Kollegen trauerten am Freitag um Eric Dane. „Eric war ein Lichtblick. Man sah es ihm mühelos an, sowohl am Set von ,Grey’s Anatomy‘ als auch, wenn er mit Rebecca und den Mädchen zusammen war“, schrieb seine „Grey‘s Anatomy“-Kollegin Kim Raver auf Instagram.
Sie postete ein gemeinsames Foto aus der Serie und fügte hinzu: „Während der Dreharbeiten bekam er dieses Funkeln in den Augen und mit einem verschmitzten Blick lieferte er mit perfektem komödiantischem Timing eine Dialogzeile, die einen umgehauen hat! Wir werden dich vermissen.“
„Vermisse dich, Buddy“
Auch „Grey‘s Anatomy“-Kollege Kevin McKidd nahm Abschied: Er schrieb auf Instagram „Rest in Peace, Buddy“.
Mit Ashton Kutcher stand Dane im Film „Valentinstag“ vor der Kamera. Der Schauspieler schrieb auf X: „Ich vermisse dich, Buddy. Lasst uns weiter gegen ALS kämpfen.“
„Messerscharfer Humor“
Alyssa Milano lernte Eric Dane bei der TV-Serie „Charmed – Zauberhafte Hexen“ kennen. „Ich kann diesen Funken in Erics Augen nicht vergessen“, schrieb sie und veröffentlichte dazu ein Foto, das den Star mit seiner Familie zeigt. „Kurz bevor er etwas sagte, das einen entweder dazu brachte, sein Getränk auszuspucken, oder seine gesamte Sichtweise zu überdenken.“
Denn Dane hätte „einen messerscharfen Sinn für Humor“ gehabt. „Er liebte die Absurdität der Dinge. Er liebte es, Menschen zu überraschen. Und wenn es um seine Töchter und Rebecca ging, wurde er ganz weich“, fügte Milano dazu – und erklärte abschließend: „Mein Herz ist bei den Menschen, die das Glück hatten, sein Zuhause zu sein.“
Danes Verlegerin Maria Shriver schrieb auf X, sie sei „untröstlich“ über Danes Tod. Er habe seine ALS-Diagnose „heroisch“ gemeistert und mit seinen Memoiren seiner Familie zeigen wollen, wie sehr er sie liebe.
