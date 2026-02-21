Die virtuose wie tödliche Macht des Schwachsinns

Fundgrube für TikToker

Einwände gibt es auch: Eine Parodie funktioniert nur, wenn ihr Gegenstand zumindest in Umrissen geläufig ist, was hier vorwiegend auf Meghan Markle zutrifft. Hier dürften vor allem TikToker fündig werden (speziell gewitzte, die man nicht mit der Kärntner Invektive „Tocker“ in Verbindung bringen will). Aber gerade die könnten sich in der Aufführung heimisch fühlen, sollte sich deren Qualität in der Altersgruppe durchsprechen (was dem Haus nicht schlecht bekäme).