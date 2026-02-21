Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volkstheater Wien

Die virtuose wie tödliche Macht des Schwachsinns

Kultur
21.02.2026 11:21
Sehr selbstironisch und akrobatisch: Das Ensemble gefällt
Sehr selbstironisch und akrobatisch: Das Ensemble gefällt(Bild: Volkstheater/© Marcella Ruiz Cruz)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Regisseurin Anna Marboe zeigt „Liv, Love, Laugh Strömquist“ als groteske TikTok-Demontage am Wiener Volkstheater.

0 Kommentare

Mit virtuos überschnappendem Nonsens hatte die neue Volkstheaterdirektion schon zu Saisonbeginn Glück: Die britische „Komödie mit Banküberfall“ läuft immer noch vor gut besuchtem Haus (ein Zustand, der dem Volkstheater mittlerweile nicht mehr fremd ist).

Nun dreht man die Groteske noch eine Windung weiter ins Absurde, ja Grenzdadaistische: „Liv, Love, Laugh Strömquist“ ist so undefinierbar wie sein Titel. Was die schwedischen Verfasserinnen Liv Strömquist und Ada Berger gefertigt haben, ist eine Art Musikkabarett und am ehesten durch den Untertitel „Ein Live Coaching auf Leben und Tod“ definierbar: Es geht um die Schwachsinnsfluten, die sich seit Ausbruch der sozialen Medien ungebahnt, tendenziell auch tödlich, in die Köpfe ergießen.

Belehrungsblödsinn in Hochpräzision
KI-deformierte Abhängige taumeln durch die Welt der TikToker, Youtuber, Beziehungs- und Ernährungsinfluencer.

Der Clou dabei ist, dass sich alles, was heutzutage das Theater vergiftet hat, als Karikatur gegen sich selbst wendet: Die Gesichtsmikrofone, das RTL2-Teutonisch, der Belehrungsblödsinn, das dröge Publikumsanstrudeln und der epidemische Pop-Gesang entfalten hier quasi implosive Wirkung.

Die Regisseurin Anna Marboe, selbst eine untypisch intellektuelle Musikerin, ist hier am richtigen Platz: Wenn gerockt wird, kracht in Hochpräzision das Haus, Textarbeit und Personenführung sind erstklassig, und das gut zusammengewachsene Ensemble aus Verbliebenen und Hinzugekommenen fällt wieder durch sein akrobatisches und pantomimisches Format auf.

Das Ensemble fällt durch sein akrobatisches und pantomimisches Format auf.
Das Ensemble fällt durch sein akrobatisches und pantomimisches Format auf.(Bild: Volkstheater/© Marcella Ruiz Cruz)

Mit Claudia Sabitzer und Sebastian Rudolph an der Spitze zeigen auch Nicolas Frederick Djuren, Katharina Kurschat, Nick Romeo Reimann und Sissi Reich, was sie können. Die Ausstattung von Helene Payrhuber und Sophia Profanter hat minimalistisches Format.

Fundgrube für TikToker
Einwände gibt es auch: Eine Parodie funktioniert nur, wenn ihr Gegenstand zumindest in Umrissen geläufig ist, was hier vorwiegend auf Meghan Markle zutrifft. Hier dürften vor allem TikToker fündig werden (speziell gewitzte, die man nicht mit der Kärntner Invektive „Tocker“ in Verbindung bringen will). Aber gerade die könnten sich in der Aufführung heimisch fühlen, sollte sich deren Qualität in der Altersgruppe durchsprechen (was dem Haus nicht schlecht bekäme).

So hängen die eindreiviertel pausenlosen Stunden minutenlang durch. Wo sie das aber nicht tun, freuen sich auch Besucher, denen Rollo, Milla Maklerin, Ziege und Anna Karin Bärmann bisher barmherzigerweise unbekannt geblieben sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
21.02.2026 11:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
440.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
234.379 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.802 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1347 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Kultur
Volkstheater Wien
Die virtuose wie tödliche Macht des Schwachsinns
Premiere
Der Frühling hält mit voller Wucht Einzug
Wiener Staatsoper
Diese „Ariadne“ wird nicht in Erinnerung bleiben
Kunstwelt staunt
Michelangelo soll Werke gar nicht verbrannt haben
Salzburger Festspiele
Künstler solidarisch mit Intendant Hinterhäuser
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf