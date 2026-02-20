„Kochverbot“ in Büros lässt Gemüter brodeln

„Haben Sie sowas schon gehört?“

Manchen Betroffenen schmeckt das nicht: „Haben Sie sowas schon mal gehört? Ich kann Ihnen versichern, von allen mir bekannten Mietern wurden keine Festessen gekocht, Fleisch geselcht oder gar Griller aufgestellt.“ Zumal die OSG den Umbau der Teeküchenzeilen in richtige Küchen sogar gestattet habe, heißt es.

Kein „Kochverbot“

Laut OSG-Chef Alfred Kollar gibt es allerdings kein generelles „Kochverbot“: Das Zubereiten oder Aufwärmen von Speisen im üblichen Rahmen sei natürlich nach wie vor erlaubt. Allerdings seien im Zuge der Lehrlingsausbildung offenbar auch Kocheinheiten in Büroräumlichkeiten durchgeführt worden und dafür sei die Lüftungsanlage schlicht nicht ausgelegt. Zumal es sich eben um eine Teeküche handle, so Kollar: „Das Wort Teeküche sagt eigentlich schon alles.“