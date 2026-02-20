Leobendorf wird Meister – Oberwart steigt auf!

Der heftige Schneefall machte dem Rückrunden-Auftakt der Ostliga am Wochenende einen Strich durch die Rechnung. Ex-Sportclub-Coach Robert Weinstabl hat mit uns aber trotzdem die Liga unter die Lupe genommen. Geht es nach Weinstabl, wird Leobendorf Meister, Oberwart steigt auf und im Abstiegskampf wird es eine ganz enge Kiste. Mehr dazu im Video.