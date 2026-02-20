Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finanzielle Nöte

Großer Andrang bei der Schuldenberatung

Burgenland
20.02.2026 05:00
Überschuldet: Experten raten bei finanziellen Engpässen, möglichst früh eine Beratung in ...
Überschuldet: Experten raten bei finanziellen Engpässen, möglichst früh eine Beratung in Anspruch zu nehmen.(Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Viele Menschen stehen finanziell unter Druck. Das zeigte sich im Vorjahr auch bei der Schuldenberatung des Landes Burgenland. Die Zahl der Erstkontakte stieg erneut an. 

0 Kommentare

Für die Mitarbeiter der Schuldenberatung gab es im Jahr 2025 wahrlich genug zu tun. 594 Erstkontakte und 934 Beratungsgespräche wurden verzeichnet. Gegenüber dem schon sehr hohen Wert von 2024 bedeutete das noch einmal eine Steigerung: Damals wurden 576 Erstkontakte und 900 Beratungsgespräche durchgeführt.

Zitat Icon

Die Menschen holen sich Hilfe, wenn sie niederschwellig und vertrauensvoll angeboten wird.

Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne)

Bild: Bildquelle: Büro LH-Stv.in Haider-Wallner

Damit setzt sich ein Trend fort, denn 2023 waren es „nur“ 790 Beratungsgespräche. Vielfach dürfte das Auslaufen von Hilfen nach der Energiekrise und der damit einher gehenden Teuerungswelle die Ursache für die finanziellen Engpässe sein.

Die steigende Zahl der Gesamtberatungen zeigt noch etwas anderes: „Viele Klienten kommen nicht nur zu einer Erstberatung, sondern entscheiden sich im Anschluss daran, ihre Schuldenregelung in Angriff zu nehmen und entschließen sich zu einer fortwährenden Zusammenarbeit“, erklärt Michaela Puhr, Referatsleiterin der Schuldenberatung. Insgesamt seien 16.786 Leistungen für Klienten im Vorjahr erbracht worden. Ziel sei stets eine nachhaltige Entschuldung.

Lesen Sie auch:
Gerade zu Weihnachten wachsen vielen die Schulden über den Kopf. (Symbolbild)
Geld wird knapp
So viele bei Schuldenberatung wie seit 2019 nicht
20.12.2025

Budgetberatung als Vorbeugung
Die Hilfsstelle bietet außerdem Budgetberatungen an. Zielgruppe sind Personen, die noch nicht überschuldet sind, aber deren Einkommen sich verändern wird, z. B. durch Karenz, Arbeitslosigkeit oder Pension. Ebenso richtet sich das Angebot an jene, die Schwierigkeiten bei der Planung eines Haushaltsbudgets haben oder nur über ein geringes Einkommen verfügen. Im Vorjahr wurden 40 dieser Beratungen durchgeführt.

„Die frühzeitige Budgetberatung ist besonders wertvoll, denn wer rechtzeitig Unterstützung bekommt, kann oft Schulden verhindern“, meint Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne), die für Konsumentenschutz und Schuldenberatung zuständig ist. Das stärke nicht nur die Betroffenen, sondern letztlich auch den gesamten Wirtschaftsstandort Burgenland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
20.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / -0°
Symbol starker Schneefall
Güssing
0° / 1°
Symbol starker Schneefall
Mattersburg
-2° / -0°
Symbol starker Schneefall
Neusiedl am See
-1° / 0°
Symbol Schneefall
Oberpullendorf
-1° / -0°
Symbol starker Schneefall

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
326.891 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
158.334 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
117.775 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1678 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
968 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Burgenland
Schreckliche Fälle
Kinder getötet: Schwarze Serie schockt ganzes Land
Vorerst Entwarnung
Asbestgefahr: Gewissheit bringt erst das Frühjahr
„Neue Eisenstädter“
Statt Antworten im U-Ausschuss noch mehr Fragen
Mehrere Rippenbrüche
Von Security verletzt: Falscher stand vor Gericht
Kronedeal sichern!
Letzte Chance für die“KÖRPERWELTEN“ in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf