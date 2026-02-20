Großer Andrang bei der Schuldenberatung

Viele Menschen stehen finanziell unter Druck. Das zeigte sich im Vorjahr auch bei der Schuldenberatung des Landes Burgenland. Die Zahl der Erstkontakte stieg erneut an.
Für die Mitarbeiter der Schuldenberatung gab es im Jahr 2025 wahrlich genug zu tun. 594 Erstkontakte und 934 Beratungsgespräche wurden verzeichnet. Gegenüber dem schon sehr hohen Wert von 2024 bedeutete das noch einmal eine Steigerung: Damals wurden 576 Erstkontakte und 900 Beratungsgespräche durchgeführt.
Die Menschen holen sich Hilfe, wenn sie niederschwellig und vertrauensvoll angeboten wird.
Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne)
Bild: Bildquelle: Büro LH-Stv.in Haider-Wallner
Damit setzt sich ein Trend fort, denn 2023 waren es „nur“ 790 Beratungsgespräche. Vielfach dürfte das Auslaufen von Hilfen nach der Energiekrise und der damit einher gehenden Teuerungswelle die Ursache für die finanziellen Engpässe sein.
Die steigende Zahl der Gesamtberatungen zeigt noch etwas anderes: „Viele Klienten kommen nicht nur zu einer Erstberatung, sondern entscheiden sich im Anschluss daran, ihre Schuldenregelung in Angriff zu nehmen und entschließen sich zu einer fortwährenden Zusammenarbeit“, erklärt Michaela Puhr, Referatsleiterin der Schuldenberatung. Insgesamt seien 16.786 Leistungen für Klienten im Vorjahr erbracht worden. Ziel sei stets eine nachhaltige Entschuldung.
Budgetberatung als Vorbeugung
Die Hilfsstelle bietet außerdem Budgetberatungen an. Zielgruppe sind Personen, die noch nicht überschuldet sind, aber deren Einkommen sich verändern wird, z. B. durch Karenz, Arbeitslosigkeit oder Pension. Ebenso richtet sich das Angebot an jene, die Schwierigkeiten bei der Planung eines Haushaltsbudgets haben oder nur über ein geringes Einkommen verfügen. Im Vorjahr wurden 40 dieser Beratungen durchgeführt.
„Die frühzeitige Budgetberatung ist besonders wertvoll, denn wer rechtzeitig Unterstützung bekommt, kann oft Schulden verhindern“, meint Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne), die für Konsumentenschutz und Schuldenberatung zuständig ist. Das stärke nicht nur die Betroffenen, sondern letztlich auch den gesamten Wirtschaftsstandort Burgenland.
