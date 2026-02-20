Großer Andrang bei der Schuldenberatung

Budgetberatung als Vorbeugung

Die Hilfsstelle bietet außerdem Budgetberatungen an. Zielgruppe sind Personen, die noch nicht überschuldet sind, aber deren Einkommen sich verändern wird, z. B. durch Karenz, Arbeitslosigkeit oder Pension. Ebenso richtet sich das Angebot an jene, die Schwierigkeiten bei der Planung eines Haushaltsbudgets haben oder nur über ein geringes Einkommen verfügen. Im Vorjahr wurden 40 dieser Beratungen durchgeführt.