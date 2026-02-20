Neues Semester lockt mit besonderen VHS-Kursen

Spezielles Wissen um Reparaturen

Frauen, die gerne selber reparieren, sind bei „Heimwerken für Frauen“ am 13. März oder beim „Fahrrad-Reparaturworkshop für Frauen“ am 14. März (beide VHS-Eisenstadt) gut beraten. Einen Heimwerkerkurs hat die VHS im BORG in Güssing am 12. März im Programm. Völlig neue Fertigkeiten lernt man bei „Bürsten anfertigen wie damals“ am 6. Mai in einer Mattersburger Bürsten-Werkstatt oder bei „Flechten. Alte Tradition neu entdeckt“ am 13. Juni in der Mittelschule Frauenkirchen, wo neue Körbe entstehen.