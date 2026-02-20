Neues Semester lockt mit besonderen VHS-Kursen

Spezielle Fertigkeiten, neues Wissen, viel Bewegung einfach ein sportlicher Ausflug oder ein Lehr-Spaziergang – geht alles in den Volkshochschulen.
Eine günstige Möglichkeit für lebenslanges Lernen ist der Kurs in einer Volkshochschule. Das neue Semesterprogramm bietet eine Fülle an außergewöhnlichen Einheiten. VHS-Geschäftsführerin Ursula Foki: „Am beliebtesten sind die für Gesundheit und Bewegung, gefolgt vom zweiten Bildungsweg und Sprachen.“
Kraft von innen aufbauen
Einige Highlights hat die „Krone“ herausgepickt. Innere Zufriedenheit vermittelt etwa am 2. März der zweitägige Lehrgang „Resilienz – das innere Schutzschild stärken“. Ziel ist der Aufbau innerer Widerstandskraft, Kursort ist die VHS-Oberwart. Ein ähnliches Angebot bietet sich in Güssing ab dem 19. März. Mehr Leichtigkeit finden Frauen im kostenlosen Online-Vortrag „Mental Load – wenn eine an alles denkt.“ am 7. April (Link via VHS-Homepage).
Spezielles Wissen um Reparaturen
Frauen, die gerne selber reparieren, sind bei „Heimwerken für Frauen“ am 13. März oder beim „Fahrrad-Reparaturworkshop für Frauen“ am 14. März (beide VHS-Eisenstadt) gut beraten. Einen Heimwerkerkurs hat die VHS im BORG in Güssing am 12. März im Programm. Völlig neue Fertigkeiten lernt man bei „Bürsten anfertigen wie damals“ am 6. Mai in einer Mattersburger Bürsten-Werkstatt oder bei „Flechten. Alte Tradition neu entdeckt“ am 13. Juni in der Mittelschule Frauenkirchen, wo neue Körbe entstehen.
Von Bohnensterz bis ID-Austria
Bodenständige Gourmets lernen am 4. Mai in der Mittelschule Gols bei „Burgenländischer Sterz“ die richtige Zubereitung der pannonischen Spezialität in verschiedenen Geschmacksrichtungen. „Seifensieden“ am 7. März in der Mittelschule Güssing ist ein Kurs, der Vorerfahrung braucht.
Sobald der Frühsommer ins Land zieht, locken Bewegungseinheiten: Am 13. Juni „Qui Gong am See“ am Römersee in Bad Sauerbrunn und am 16. Juni „Aqua-Fitness im Freibad“ im Golser Bad. „Mit dem Kanu unterwegs“ ist eine geführte Tour auf den Donauarmen der ungarischen Schüttinsel, die am 4. Juli in Deutsch Jahrndorf startet. Grundlagen für den Waschbrettbauch bietet „Krafttraining mit Pilates für Männer“, das am 10. März für zehn Mal in der Europäischen Mittelschule in Oberwart startet.
„Auf den Spuren von Carolus Clusius“, dem heimischen Botaniker des 16. Jahrhunderts, wandelt ein Spaziergang am 16. April in Güssing. Technisch auf dem Laufenden hält der Kurs „ID-Austria & Digitales Amt“, der am 24. März in der VHS Frauenkirchen stattfindet. Alle Infos unter www.vhs-burgenland.at
