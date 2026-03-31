Teamchef schmunzelt

Rangnick: „Bis Dienstag geht sich das nicht aus“

Fußball
31.03.2026 05:30
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Ralf Rangnick im Sportkrone-Video-Interview! Der Teamchef spricht anlässlich seiner Wahl zum tipp3-Trainer des Jahres mit Michael Fally über seinen nächsten Pokal, die WM-Trophäe, Maria Theresia, ein Musical über seine Person und Menschlichkeit im KI-Zeitalter (im Video oben).

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