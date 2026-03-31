„Auch in Japan gibt’s den Wiener Schmäh“

Bis auf eine Handvoll Legionäre wie den Wiener sind alle Spieler dort voll berufstätig. „Die Japaner arbeiten so viel, dass nicht, wie bei uns üblich an Wochentagen nach der Arbeit trainiert wird.“ Teamtrainings gab’s nur am Wochenende. „Am Donnerstag gab es immer eine freiwillige Einheit, da waren aber außer uns Imports kaum Spieler da.“