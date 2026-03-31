„Dieses Feilschen um junge Menschen ist nicht gut“

Ein anderer großer ÖFB-Hoffnungsträger, Matteo Maric, wechselt im Sommer von Red Bull Salzburg zu Wanners Ausbildungsclub Bayern München. Auch der kroatische Verband hat dem 16-jährigen Linzer bereits Avancen gemacht. „Was in einem halben Jahr ist, wissen wir nicht, aber aktuell ist er in diesem Alter ein überragender Spieler“, meinte Schöttel. „Es wäre schön, wenn er den Weg mit uns bis oben mitgehen würde.“ Laut Prödl befinde man sich mit Maric, seinen Eltern und seinem Berater in einem sehr guten Austausch. „Da gibt es totale Transparenz von allen Seiten.“