Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Absage in die AfD

CDU steht weiter (fast) geschlossen hinter Merz

Außenpolitik
20.02.2026 19:15
(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag in Stuttgart für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Merz erhielt 91,17 Prozent der Stimmen der Delegierten – sein bisher zweitbestes Ergebnis als Parteichef. Bei der Wahl stimmten 878 Delegierte für ihn, 85 lehnten ab, 14 enthielten sich. Mit den Enthaltungen gerechnet, liegt das Ergebnis bei 89,87 Prozent.

0 Kommentare

In seiner Rede forderte Merz Geschlossenheit innerhalb der Union und zugleich eine konstruktivere Zusammenarbeit in der schwarz-roten Koalition. „Wir müssen heraus aus dem Zustand, dass ein Koalitionspartner Vorschläge macht, die der andere ritualhaft zurückweist“, sagte er und räumte ein, dass nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht worden sei, dass Reformen Zeit bräuchten.

Will sich von politischen Rändern abgrenzen
Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Merz kategorisch aus. Er betonte, dass die CDU ihre Zustimmung ausschließlich in der politischen Mitte suchen werde und das Erbe der Geschichte des Landes nicht gefährden wolle. Insbesondere bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im September müsse die CDU dem Rechtsradikalismus entgegentreten.

Lesen Sie auch:
Eine neue Umfrage zeigt: Olaf Scholz (SPD, li.) wird als Kanzler besser bewertet als sein ...
Umfrage-Ohrfeige
Merz-Regierung deutlich unbeliebter als die Ampel
17.02.2026
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
18.02.2026

„Außenkanzler“ für Merz ein Kompliment
In der Außenpolitik griff Merz an seine Rhetorik von der Münchner Sicherheitskonferenz an: Er betonte die Notwendigkeit von Stärke in einer neuen Ära globaler Machtpolitik und bezeichnete das Bild des „Außenkanzlers“ inzwischen als Kompliment. Zugleich präsentierte er sich als Antreiber in der Regierung: Er wolle ehrgeizige Ziele setzen, motivieren und Pessimismus keine Chance geben.

Unter dem strengen Blick Merkels gewählt
Die Rede wurde von den Delegierten mit stehenden Ovationen honoriert – mehr als zehn Minuten lang. Unter den Applaudierenden befand sich auch Angela Merkel, die erstmals seit ihrem Ausscheiden wieder an einem Parteitag teilnahm. Merz hatte die Ex-Kanzlerin zu Beginn des Parteitags als erste unter vielen „treuen Wegbegleitern“ begrüßt.

Trotz des öffentlichen Beifalls gilt das Verhältnis zwischen Merz und Merkel als zerrüttet. Die 71-Jährige hatte Merz in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, sowohl als Oppositionsführer als auch als Kanzler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.02.2026 19:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
Gewerkschaft, VSStÖ
Akademikerball: Weniger Demonstranten als erwartet
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
432.583 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
217.653 mal gelesen
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.883 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1489 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1341 mal kommentiert
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Mehr Außenpolitik
Nennt Urteil „Schande“
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
Gewerkschaft, VSStÖ
Akademikerball: Weniger Demonstranten als erwartet
Kompromisse in Sicht?
Machtkampf um neue Bundesstaatsanwaltschaft
Mit Absage in die AfD
CDU steht weiter (fast) geschlossen hinter Merz
Selenskyj unter Druck
Auch USA drängen Kiew zu Rückzug aus dem Donbass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf