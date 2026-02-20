CDU steht weiter (fast) geschlossen hinter Merz

In seiner Rede forderte Merz Geschlossenheit innerhalb der Union und zugleich eine konstruktivere Zusammenarbeit in der schwarz-roten Koalition. „Wir müssen heraus aus dem Zustand, dass ein Koalitionspartner Vorschläge macht, die der andere ritualhaft zurückweist“, sagte er und räumte ein, dass nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht worden sei, dass Reformen Zeit bräuchten.