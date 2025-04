Unabhängige Justiz: Wer übernimmt die Kontrolle?

Politische Kontrolle bleibt wohl erhalten

Michael Rami, Rechtsanwalt und VfGH-Richter, sagt: „Staatsanwaltschaften hatten immer eine eigene Stellung. Die Gerichte waren immer weisungsfrei und unabhängig. Die Staatsanwaltschaft wurde immer behandelt wie ein Verwaltungsorgan und ist weisungsgebunden. Mit gutem Grund. Die Verfassung laut Kelsen definiert, dass die Verwaltungsbehörden hierarchisch angeordnet sind.“ Staatsanwaltschaften begleiten das Verfahren, so Rami. Die Staatsanwaltschaften stellen in Ermittlungsverfahren die Weichen. Sie habe die Macht, Verfahren einzuleiten und einzustellen. Dies sei ein guter Grund für die Weisungsfreiheit. „Andererseits heißt es laut Verfassung, es soll jemand an der Spitze politisch verantwortlich sein. Wenn man das aufgibt, gibt es keinen politisch Verantwortlichen.“