„Bin nicht gut genug!“ Glasner provoziert Klubboss

„Ich bin einfach nicht gut genug, um die neuen Spieler so zu integrieren, dass wir so spielen können, wie wir zuvor gespielt haben“, zählte der Coach nun weiter auf. Von den vergangenen 15 Pflichtspielen gewann seine Mannschaft nur eines. In der Liga beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze noch acht Punkte.