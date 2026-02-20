Vorteilswelt
Trainer droht das Aus

„Bin nicht gut genug!“ Glasner provoziert Klubboss

Premier League
20.02.2026 19:26
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Oliver Glasner hat mit feiner Selbstkritik die Spekulationen über ein schnelles Aus bei Crystal Palace befeuert. „Ich bin einfach nicht gut genug, um die Spieler zu ersetzen, die wir verkauft haben“, sagte der 51-jährige Oberösterreicher auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schlusslicht Wolverhampton am Sonntag. Glasners Aussage darf auch als erneute Kritik an den Klub-Besitzern verstanden werden.

Bereits im Jänner hatte der Coach mit einer Wutrede für Aufsehen gesorgt, in der er die Vereinsführung für die Abgänge der Leistungsträger Marc Guehi (zu Manchester City) und Eberechi Eze (zu Arsenal) scharf kritisiert hatte.

Eberechi Eze
Eberechi Eze(Bild: AP)

Vorzeitiges Ende? 
Auf die Frage, ob er bis zum Saisonende bei Crystal Palace bleiben wolle, antwortete er: „Mal sehen, was die Zukunft bringt. Das wissen wir nie.“ Fest steht bereits, dass Glasner seinen Vertrag nicht verlängern wird. Gültig ist dieser noch bis zum Ende dieser Saison.

„Ich bin einfach nicht gut genug, um die neuen Spieler so zu integrieren, dass wir so spielen können, wie wir zuvor gespielt haben“, zählte der Coach nun weiter auf. Von den vergangenen 15 Pflichtspielen gewann seine Mannschaft nur eines. In der Liga beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze noch acht Punkte.

„Ich war gut genug, für die beste Saison“
Er sei auch nicht gut genug, um die Herausforderungen des eng getakteten Spielplans zu meistern, sagte Glasner, dessen Team in dieser Saison auch in der Conference League gefordert ist. Mit Verweis auf die äußerst erfolgreiche vergangene Spielzeit meinte Glasner aber: „Ich war gut genug, die beste Saison jemals zu spielen, zwei Pokale zu gewinnen.“

Glasner hatte die Mannschaft im Februar 2024 übernommen und dann im Vorjahr zu den größten Vereinserfolgen geführt – dem Gewinn von FA Cup und Community Shield. Mit Blick auf die gesammelten 32 Punkte nach 26 Spielen sagte Glasner, er möge es, manchmal zurückzuschauen: „In den letzten zehn Jahren war Crystal Palace nur zweimal besser.“

Premier League
20.02.2026 19:26
