Powerlessness in migration
Meloni is furious: Two asylum rulings leave her stunned
An Algerian man with 23 convictions who is residing in the country illegally receives €700 from the Italian state, while the German NGO Sea-Watch, which specializes in Mediterranean rescues, receives €76,000 from taxpayers. The left is jubilant, while the rest of our neighboring country—including Prime Minister Giorgia Meloni—is angry and stunned. Italy will not give up, however, and is introducing sea blockades. Krone+ recounts the turbulent days.
As punishment for illegally detaining a rescue ship, Italy must pay €76,000 in compensation to the German aid organization Sea-Watch. This was decided by a court in Palermo – much to the annoyance of Prime Minister Giorgia Meloni. The right-wing head of government spoke of "another decision that literally leaves me speechless." Meloni repeatedly accuses her country's judiciary of making party-political decisions. What happened?
