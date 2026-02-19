Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Powerlessness in migration

Meloni is furious: Two asylum rulings leave her stunned

Nachrichten
19.02.2026 14:13
Carola Rackete, the German captain of the Sea-Watch at the time, with the active support of ...
Carola Rackete, the German captain of the Sea-Watch at the time, with the active support of NGOs, brought countless lawsuits, some of them successful, against the Italian state. Prime Minister Giorgia Meloni is furious about the political impotence in migration policy.(Bild: Krone KREATIV/AFP)
Porträt von Michael Pichler
Von Michael Pichler

An Algerian man with 23 convictions who is residing in the country illegally receives €700 from the Italian state, while the German NGO Sea-Watch, which specializes in Mediterranean rescues, receives €76,000 from taxpayers. The left is jubilant, while the rest of our neighboring country—including Prime Minister Giorgia Meloni—is angry and stunned. Italy will not give up, however, and is introducing sea blockades. Krone+ recounts the turbulent days.

0 Kommentare

As punishment for illegally detaining a rescue ship, Italy must pay €76,000 in compensation to the German aid organization Sea-Watch. This was decided by a court in Palermo – much to the annoyance of Prime Minister Giorgia Meloni. The right-wing head of government spoke of "another decision that literally leaves me speechless." Meloni repeatedly accuses her country's judiciary of making party-political decisions. What happened?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
19.02.2026 14:13
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf