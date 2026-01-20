Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze

Neue, schockierende Details zum Drama um ein totes Baby im Burgenland: Auf einer Kameraaufnahme ist laut „Krone“-Informationen zu sehen, wie eine Verdächtige am Sonntag mit einer schwarzen Tasche aus einem Bus aus Rumänien aussteigt, in Richtung eines toten Kamerawinkels geht und offenbar nach einer heimlichen Geburt das Baby in der Tasche ablegt. Wenige Stunden später wurde dann das tote Neugeborene – ein Mädchen – neben einem Mistkübel gefunden. Nun fahndet die Polizei nach dem Bus.