Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ruhiges Fahrwasser“

Starker Euro: EZB tastet Leitzins nicht an

Wirtschaft
05.02.2026 16:05
Im Jänner ging die Teuerungsrate im Euroraum weiter zurück und erreichte einer ersten ...
Im Jänner ging die Teuerungsrate im Euroraum weiter zurück und erreichte einer ersten Eurostat-Schätzung zufolge mit 1,7 Prozent den tiefsten Stand seit September 2024.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bis Mitte des vergangenen Jahres fällt der Leitzins im Euroraum regelmäßig. Seit einiger Zeit stagniert der Zinssatz der EZB allerdings. Auch jetzt ändert sich nichts. Das hat zweierlei Gründe.

0 Kommentare

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit einer weiteren Zinspause ins Jahr gestartet. Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beließ den Einlagensatz bei 2,0 Prozent. Über ihn steuert die Zentralbank des nach dem Beitritt Bulgariens auf 21 Länder angewachsenen Währungsraums maßgeblich die Geldpolitik.

Angesichts gesunkener Inflationsgefahren hatte sie den Schlüsselsatz von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten von vier auf zwei Prozent halbiert und seither pausiert.

Sinkende Inflation erwartet
„Die Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses wird von der Datenlage abhängen und von Sitzung zu Sitzung erfolgen“, teilte die Zentralbank zum Beschluss mit. Die EZB steht mit Blick auf die Inflation nicht mehr unter Handlungsdruck. Die Teuerungsrate ist im Jänner mit 1,7 Prozent sogar unter die von der EZB als ideal für die Wirtschaft erachtete Zielmarke von 2,0 Prozent gerutscht. Doch die Stärke des Euro gegenüber dem Dollar stört das Bild. Die Notenbank erwartet bereits, dass im laufenden Jahr und auch 2027 das EZB-Inflationsziel leicht unterboten wird. Dabei unterstellt sie einen Euro-Wechselkurs von 1,16 Dollar.

Zitat Icon

Die europäische Geldpolitik bleibt in ruhigem Fahrwasser.

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank

Ende Jänner hatte die europäische Gemeinschaftswährung jedoch einen kurzen Ausflug über die Marke von 1,20 Dollar gemacht und damit die Alarmglocken am EZB-Sitz in Frankfurt schrillen lassen: Ratsmitglied Martin Kocher dachte gar laut über die Möglichkeit einer künftigen Zinssenkung nach, falls die Gemeinschaftswährung weiter Auftrieb erhalten sollte.

Eine starke Währung verteuert Exporte und verbilligt zugleich Importe, was tendenziell das Wachstum dämpft und die Inflation drückt. Laut EZB-Ratsmitglied François Villeroy de Galhau beobachtet die Notenbank die Aufwertung der Gemeinschaftswährung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Inflation genau.

Ökonomen reagieren weitgehend positiv
„Ich lobe die EZB ja selten. Aber die EZB tut recht daran, ihren Einlagensatz bei 2,0 Prozent zu belassen“, kommentierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank. „Auf der einen Seite wächst die Wirtschaft ganz ordentlich, was für sich genommen für etwas höhere Leitzinsen spricht. Auf der anderen Seite sind die Verbraucherpreise ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel zuletzt auf Jahresrate hochgerechnet um weniger als zwei Prozent gestiegen, was für niedrigere Zinsen spricht. Die EZB bekommt die Balance zur Zeit ganz gut hin.“

Lesen Sie auch:
Auch in der Währungsunion hat sich die Teuerung deutlich eingebremst. 
1,7 Prozent
Auch Inflation in Eurozone auf neuem Tiefstand
04.02.2026
Das sind die Gründe
IHS prognostiziert für 2026 Rückgang der Inflation
02.02.2026
EZB-Direktor Cipollone
Digitaler Euro soll EU unabhängiger von USA machen
26.01.2026

„Die europäische Geldpolitik bleibt in ruhigem Fahrwasser“, fügt der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, an. „Das liegt auch daran, dass es im Euroraum glücklicherweise keine Diskussion über die Unabhängigkeit der Notenbank gibt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
189.593 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.124 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.970 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Wirtschaft
„Ruhiges Fahrwasser“
Starker Euro: EZB tastet Leitzins nicht an
Digitaler Sekretär
Oberösterreicher mischt mit seiner KI die Welt auf
Markt statt Politik
Wifo-Chef bremst Inflations-Jubel der Regierung
„Höchst ungewöhnlich“
Keine Einstellung! Italiener müssen Benko anklagen
Familie pachtet Hütte
„Gastro-Branche ist hart, aber wir lieben es!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf