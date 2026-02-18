Vorteilswelt
More and more reports

SOS Children’s Villages: Over 100 accused in Carinthia

18.02.2026 07:00
The SOS Children's Village in Moosburg is making efforts to come to terms with the past, ...
The SOS Children's Village in Moosburg is making efforts to come to terms with the past, according to the state and the public prosecutor's office.
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Sexual abuse and experiences of violence by educators or other young people: more and more former residents of the SOS Children's Village in Moosburg (Carinthia) are reporting this. Some of the allegations are time-barred – but many are not. There are already more than 100 accused. And another social institution is also under investigation!

It began with a secret report commissioned by SOS Children's Villages itself to internally evaluate allegations surrounding the facility in Moosburg. But years of cover-ups not only set the ball rolling – they triggered an avalanche.

18.02.2026 07:00
