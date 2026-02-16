Baum fällt in Hallwang auf Hausdach

Versuchter Raub in Wettlokal in der Stadt Salzburg
Ein umgefallener Baum hat am Montag in Hallwang in Salzburg nicht nur die Straße blockiert, sondern ist auf das Dach eines Gebäudes gestürzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, da die Oberfläche eingedrückt worden war.
Am Montagmorgen war der Baum im Ortsteil Tuffern plötzlich umgefallen. Mitarbeiter der Gemeinde waren bereits vor Ort und versuchten, den Baum zu beseitigen.
Da zunächst unklar war, ob das Dach abgedichtet werden musste, war die Feuerwehr Hallwang vor Ort. Da das Haus unbewohnt ist und keine Gefährdung bestand, war dies nicht nötig.
