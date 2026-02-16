Vorteilswelt
Feuerwehr im Einsatz

Baum fällt in Hallwang auf Hausdach

Salzburg
16.02.2026 10:48
Das Dach durchbrach der Baum.
Das Dach durchbrach der Baum.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallwang)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein umgefallener Baum hat am Montag in Hallwang in Salzburg nicht nur die Straße blockiert, sondern ist auf das Dach eines Gebäudes gestürzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, da die Oberfläche eingedrückt worden war. 

0 Kommentare

Am Montagmorgen war der Baum im Ortsteil Tuffern plötzlich umgefallen. Mitarbeiter der Gemeinde waren bereits vor Ort und versuchten, den Baum zu beseitigen.

Da zunächst unklar war, ob das Dach abgedichtet werden musste, war die Feuerwehr Hallwang vor Ort. Da das Haus unbewohnt ist und keine Gefährdung bestand, war dies nicht nötig. 

Salzburg
16.02.2026 10:48
Salzburg

