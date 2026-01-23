Vorteilswelt
Erst ab 15 Jahren

Regierung plant ein Alterslimit für soziale Medien

Steiermark
23.01.2026 06:00
Social Media rückt in den Fokus.
Social Media rückt in den Fokus.(Bild: rawpixel.com / Minty – stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Die Regierung macht Ernst: Schon heuer könnte es eine Altersbeschränkung für die Nutzung sozialer Medien geben. „TikTok & Co. erst ab 15, um der zunehmenden Radikalisierung entgegenzuwirken!“, fordert Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) im Gespräch mit der „Krone“.

Österreichs Kinder und Jugendliche fühlen sich in der bunten digitalen Welt wie zu Hause: Der Konsum sozialer Medien steigt von Jahr zu Jahr, die Kommunikation übers Handy löst zunehmend das persönliche Gespräch ab. Laut aktuellem Jugendmonitor nutzen 87 Prozent der Mädchen und Burschen WhatsApp, 80 Prozent schauen YouTube-Videos an, zwischen 72 und 74 Prozent haben Snapchat, Instagram oder TikTok auf ihren Smartphones gespeichert.

