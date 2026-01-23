Regierung plant ein Alterslimit für soziale Medien

Die Regierung macht Ernst: Schon heuer könnte es eine Altersbeschränkung für die Nutzung sozialer Medien geben. „TikTok & Co. erst ab 15, um der zunehmenden Radikalisierung entgegenzuwirken!“, fordert Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) im Gespräch mit der „Krone“.
Österreichs Kinder und Jugendliche fühlen sich in der bunten digitalen Welt wie zu Hause: Der Konsum sozialer Medien steigt von Jahr zu Jahr, die Kommunikation übers Handy löst zunehmend das persönliche Gespräch ab. Laut aktuellem Jugendmonitor nutzen 87 Prozent der Mädchen und Burschen WhatsApp, 80 Prozent schauen YouTube-Videos an, zwischen 72 und 74 Prozent haben Snapchat, Instagram oder TikTok auf ihren Smartphones gespeichert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.