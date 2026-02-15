In historischem Hotel: Neues Reich für die Polizei

Der Vertrag wurde unterzeichnet und die Bauarbeiten sind bereits voll im Gange“, sagt Richard Piroutz, Besitzer des Hotel Obirs in Bad Eisenkappel, dem nach 50 Jahren (wie berichtet) architektonisch neues Leben eingehaucht worden ist. Das Hotel ist Mitte der Siebzigerjahre von Architekt Ilija Arnautović erbaut worden.