Bad Eisenkappel

In historischem Hotel: Neues Reich für die Polizei

Kärnten
15.02.2026 12:00
Dem historischen Hotel Obir wurde neues Leben eingehaucht.
Dem historischen Hotel Obir wurde neues Leben eingehaucht.
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel zieht um – und zwar in das historische Hotel Obir. Die Bauarbeiten für die barrierefreie Einsatzzentrale laufen bereits auf Hochtouren.

0 Kommentare

Der Vertrag wurde unterzeichnet und die Bauarbeiten sind bereits voll im Gange“, sagt Richard Piroutz, Besitzer des Hotel Obirs in Bad Eisenkappel, dem nach 50 Jahren (wie berichtet) architektonisch neues Leben eingehaucht worden ist. Das Hotel ist Mitte der Siebzigerjahre von Architekt Ilija Arnautović erbaut worden.

Piroutz hat das Gebäude erworben und zukunftsfit gemacht. In den Obergeschossen sind 16 Wohnungen entstanden, die vergeben sind. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es solchen Zulauf gibt“, sagt Piroutz. „Jetzt wird auch die Polizeiinspektion einziehen.“

Polizeistandort gesichert
Die Arbeiten auf der 220-Quadratmeter-Fläche sind angelaufen. Bezirkspolizeikommandant Klaus Innerwinkler: „Es ist schön, dass in so schweren Zeiten eine Dienststelle noch erneuert wird.“ Das sichert auch den Standort der Polizei Bad Eisenkappel langfristig ab.

Kommandant Wolfgang Durchschlag: „Der Mietvertrag wurde von der Landespolizeidirektion unterzeichnet. Es wird barrierefrei ausgebaut und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Bei Katastrophen wird im Erdgeschoss die Zentrale sein.“ Durchschlag: „Wir betreuen immerhin 201 Quadratkilometer Fläche von Eberndorf bis zur Grenze.“

Geldgeschäfte im Erdgeschoß
Laut Piroutz sollte der Ausbau bis Mai fertig gestellt sein. Im Erdgeschoß wird auch die Raiffeisenbank einziehen. Sprecher Gerhard Visotschnig: „Ebenso wird ein Kaffeehausbereich mit Terrasse ausgebaut. Ein Betreiber wird noch gesucht.“

Kärnten
15.02.2026 12:00
Kärnten

