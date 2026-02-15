Vorteilswelt
Indoor-Cycling: Wenn das Radfahren zur Party wird

Kärnten
15.02.2026 14:00
Wie in einer Disco fühlt es sich im „beCycle"-Studio in Villach an. Mit der richtigen Musik geht das Radeln gleich viel leichter.
Wie in einer Disco fühlt es sich im „beCycle“-Studio in Villach an. Mit der richtigen Musik geht das Radeln gleich viel leichter.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Der Trendsport Indoor-Cycling ist nun auch in Villach angekommen. Die „Krone“ machte im ersten Studio dieser besonderen Art in Oberkärnten den Selbstversuch und stieg aufs Fahrrad.

Indoor Cycling ist aktuell voll im Trend. Kurz erklärt, geht es um Ausdauertraining auf Spinning-Bikes in einem mit Discolicht beleuchteten Studio – dazu gibt’s laute Musik. In der Landeshauptstadt ist die Trendsportart sehr beliebt, nun hat auch in der Villacher Ossiacher Zeile im ehemaligen Hotel Globo Plaza ein entsprechendes Studio eröffnet.

Die „Krone“ stattete Inhaberin Elke Brandtner in ihrem „beCycle“ einen Besuch ab und testete das Angebot aus. Wie in einer Disco fühlt es sich beim Betreten des abgedunkelten Raumes an – Disco-Kugel und Party-Lichtpunkte in verschiedenen Farben inklusive. Auch ein Mischpult für Musik ist neben dem Rad der Trainerin aufgestellt. Im Trainingsraum selbst stehen insgesamt 16 Fahrräder für Sportlerinnen und Sportler.

Optimale Trainingseinheit
Zu Beginn der Stunde wartet Trainerin Anabel Wirnsberger noch, bis alle Teilnehmer am Rad sitzen und bereit für 50 Minuten Spaß und intensiven Sport sind. Was nicht fehlen darf: die Musik und das laute Anfeuern von Anabel. Los geht’s! Lange dauert es nicht und wir schwitzen. „Die Playlist ist so aufgebaut, dass man eine optimale Trainingseinheit hinter sich bringt“, erklärt Chefin Brandtner.

Trainerin Anabel ist Teil des fünfköpfigen Teams. Bei ihr kommt man so richtig ins Schwitzen!
Trainerin Anabel ist Teil des fünfköpfigen Teams. Bei ihr kommt man so richtig ins Schwitzen!(Bild: Elisa Aschbacher)
Ein Mischpult neben dem Rad der Trainerin sorgt für beste Stimmung.
Ein Mischpult neben dem Rad der Trainerin sorgt für beste Stimmung.(Bild: Elisa Aschbacher)
„beCycle“-Inhaberin Elke Brandtner: Die Villacherin ist selbst leidenschaftliche Sportlerin.
„beCycle“-Inhaberin Elke Brandtner: Die Villacherin ist selbst leidenschaftliche Sportlerin.(Bild: Elisa Aschbacher)

So müssen wir nicht nur dem Rhythmus der Musik folgen und in die Pedale treten, sondern bewältigen nach einer bestimmten Abfolge auch imaginäre Hügel – dabei erhöhen wir die Widerstandsstufe, legen sogar Sprints ein und greifen dazwischen zu Hanteln. Kaum zu glauben, doch die 50 Minuten vergehen wie im Flug. Mit Partyfeeling, der richtigen Musik und einer motivierten Trainerin macht das Radeln am Stand doppelt so viel Spaß.

Das Resümee nach einer Stunde Indoor-Cycling: Eine Gruppe fährt gemeinsam los, obwohl alle auf einem anderen Leistungslevel sind. Und durch den individuell regulierbaren Widerstand kann jeder an seine persönliche Grenze gehen – trotzdem erlebt man die Einheit als gemeinsames Training.

Besucher nehmen weite Wege in Kauf  
Auch Vereine und Schulgruppen sowie Pensionisten versuchen sich im „beCycle“, dessen Chefin auch das Villacher Yogastudio „BeYoga“ betreibt. Viele Teilnehmer nehmen für das erste Angebot dieser Art in Oberkärnten weite Wege in Anspruch.

Kärnten

