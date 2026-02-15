Caritas-Schulen müssen aus Bildungswelt weichen

210 Schüler müssen das Gebäude verlassen

Seit drei Jahren sind beiden Caritas-Schulen (Fachschule für Sozialberufe und Pflegevorbereitung & Schule für Sozialbetreuungsberufe) in der Wolfsberger Bildungswelt untergebracht und dabei in sechs Klassenräume eingemietet. „Insgesamt haben wir 210 Schüler“, so Direktor Kogler. „Dass wir gehen müssen, ist nicht optimal“. Nun suchen die beiden Schulen einen neuen Standort.