Caritas-Schulen müssen aus Bildungswelt weichen

Seit drei Jahren befinden sich die beiden Caritas-Schulen in der Bildungswelt in Wolfsberg. Nun müssen die 210 Schüler das Gebäude verlassen. Der Grund ist ein einfacher: Platzmangel.
Wie berichtet, wandern die übrig gebliebenen Klassen der Musikmittelschule im kommenden Schuljahr in die Wolfsberger Bildungswelt. „Die beiden Schulen werden zusammengelegt“, erklärt Klaus Penz, Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes Wolfsberg. Der Grund sind die sinkenden Schülerzahlen der Musikmittelschule, die jahrelang in der Supantschitschstraße ihren Standort hatte.
Bei der Übersiedelung der Schüler der Musikmittelschule ziehen die Caritas-Schulen den schwarzen Peter. Für sie ist nun kein Platz mehr im Gebäude und sie wurde deswegen auch vom Schulgemeindeverband gekündigt.
210 Schüler müssen das Gebäude verlassen
Seit drei Jahren sind beiden Caritas-Schulen (Fachschule für Sozialberufe und Pflegevorbereitung & Schule für Sozialbetreuungsberufe) in der Wolfsberger Bildungswelt untergebracht und dabei in sechs Klassenräume eingemietet. „Insgesamt haben wir 210 Schüler“, so Direktor Kogler. „Dass wir gehen müssen, ist nicht optimal“. Nun suchen die beiden Schulen einen neuen Standort.
Wir wären gerne geblieben, doch leider kam die Kündigung.
Wolfgang Kogler, Direktor der Caritas-Schulen für Sozialberufe in Wolfsberg
„Es war vertraglich so geregelt, dass eine Kündigung passiert, wenn wir den Platz selbst brauchen“, so Penz. Und wir sind der Caritas ja auch entgegengekommen mit einem anderen Raumangebot.“ „Sie wollten, dass wir in das sanierbedürftige Gebäude in der Supantschitschstraße gehen. Doch das wollen wir nicht“, entgegnet Kogler.
Somit stehen diese Räumlichkeiten in der Supantschitschstraße mit Ende Juli auch leer. Was damit passiert, ist noch unklar. Vorbereitungen für einen neuen Standort der Caritas-Schulen laufen.
